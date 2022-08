Lidija Vukičević oduvijek izgleda sjajno, a u intervjuu je sada otkrila koja je tajna njenog mladolikog izgleda iako ima 60 godina.

Glumica Lidija Vukičević bila je uzor mnogim djevojkama, ali i tiha patnja mnogih muškaraca 90-ih godina zbog svog besprijekornog izgleda.

Njene crne guste kovrče i lijepo lice svi su znali, a Lidija je ostala takva i do danas. Iako ima 60 godina, Lidija ima zavidnu liniju i mladoliko lice, a u intervjuu za srpski Pink sad je otkrila i koja je tajna njena mladolika izgleda.

''Ja sam dijete u duši i to sam davno naučila njegovati kod sebe. Većina me pita i za izgled i za moju vedrinu u ovim godinama, iako mi to nije pretjerano važno. Uvijek kažem da to nije pitanje godina, to nema nikakve veze sa tim, već sa unutrašnjom energijom i habitusom. Često volim reći: ''Koliko bismo bili stari, kada bi znali koliko imamo godina?'' i to je donekle moj odgovor na sve. Netko sam, tko je godinama njegovao i radio na svom unutrašnjem biću i mislim da je sve ostalo samo konačan rezultat. Sačuvala sam unutrašnji mir i blagostanje, jer čovjeku može biti sve u redu, možete sjediti u najljepšoj bajci, a da osjećate neki nemir iznutra, a to onda nije dobro. Na vrijeme sam to shvatila i radila na sebi, pronašla mir, na prvom mjestu sama sa sobom'', rekla je Lidija.

Za svoj besprijekoran izgled uvijek je ''okrivljavala'' i dobre gene, a svoje pratitelje često voli počastiti fotografijama na kojima izgleda poput Barbie lutke.

Ova glumica svoj je trag ostavila i u još nekim filmovima i serijama, kao što su --''Žikina dinastija'' i ''Lutalica'', a najnoviji film u kojem je sudjelovala je ''Afterparti'' iz 2017.

Zvijezda serije ''Nevjera'' koja je u Hrvatskoj bila pravi hit pokazala je svoju bombastičnu figuru u bikiniju! +23

Seve je u Poreču pjevala u kombinaciji punoj proreza o kojoj će se još dugo pričati: ''Nema joj konkurencije!'' +27