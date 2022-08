Lidija Bačić pozirala je u polju suncokreta samo u grudnjaku, pratitelji redom hvale suncokrete na fotografiji.

Naša seksipilna pjevačica Lidija Bačić odabrala je domišljato mjesto za novu fotografiju pa je Lille pozirala u polju suncokreta.

Pjevačica je za ovaj fotošuting odabrala odjevne komade s vojnim uzorkom, a Lidija naravno na sebi nije imala skoro ništa osim minijaturnog grudnjaka koji je istaknuo njene grudi.

Zagrnula se košuljom s vojničkim uzorkom, a oči je zaštitila sunčanim naočalama.

Njezini pratitelji bili su također domišljati u komentarima pa je puno njih komentiralo suncokrete na fotografiji.

''Dobri suncokreti'', napisao je jedan pratitelj.

''Ta priroda je prekrasna…'', ''Okrenuli se prema suncu…'', ''Koji plodovi'', pisali su očarani pratitelji.

Lidija je u opis fotografije stavila samo riječ ''nature'', a mi se slažemo kako nema ništa ljepše od prirode.

Slične reakcije Lidija izazove svakom svojom novom fotografijom, a uz svaku ponosno ističe i kako ne koristi filtere ni fotošop te da uživo izgleda isto.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", objasnila je Lidija za DNEVNIK.hr na ovogodišnjem Splitskom festivalu, na kojem se predstavila s pjesmom "Lip ka Dalmacija".

