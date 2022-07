Lidija Bačić je najnovijom fotografijom na Instagramu užarila tu popularnu društvenu mrežu i dodatno podignula ljetne temperature.

Pjevačica Lidija Bačić malo je toga ostavila mašti svojim obožavateljima nakon što je objavila novu fotografiju.

Na njoj pozira u poderanim trapericama i crnoj raskopčanoj košulji ispod koje ne nosi baš ništa, a grudi je sakrila dlanom.

"Ooop! I Did It Again", stihovi su popularnog hita Britney Spears koje je objavila uz fotografiju, a komplimenti oduševljenja ne prestaju se nizati.

"Ljudi, ovo je prevruće", "Predivno", "Jedino mi Lile nije žao što pratim", "Super izgledaš", "Božica, "Daj mi ruku", " Prelijepo", "Apsolutno predivna", "Ovo boli jače od boli", "Prelijepa i prezgodna", "Odlično Lidija", "Ne smijem dugo gledati", samo je dio komentara.

Pjevačica je nastupila na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Lip ka Dalmacija", a večer prije na Prokurativama je zapjevala i na koncertu "Split piva Terezu" u čast Terezi Kesoviji.

Stoka objavio fotku sa suprugom koju ne viđamo često, evo kako izgleda ljepotica zbog koje je ostavio buran život +14

Bez oklijevanja pokazuje sve što se većina žena boji pokazati, a kritike na račun izgleda ne uzima k srcu! +27