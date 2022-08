Lidija Bačić pokazala je svoje raskošne atribute u još jednom kupaćem u nizu.

Pjevačica Lidija Bačić pozirala je u bazenu noseći dvodijelni žuti kupaći kostim na sebi, a u njemu je pokazala raskošne obline i zaludila pratitelje suprotnog spola.

"Kao riba u vodi", poručila je vruća Lile.

"Wow sexy", "Kakva riba", "Ti si moj san", "Mačko", "Riba i po", "Jako vruća", nizali su pratitelji same pohvale.

Nedavno je svu pažnju publike privukla na svom koncertu u Varaždinu za koji je odabrala pripijenu kožnu crvenu haljinu te tako savršeno istaknula sve svoje zanosne obline.

Slične reakcije Lidija izazove svakom svojom novom fotografijom, a uz svaku ponosno ističe i kako ne koristi filtere ni fotošop te da uživo izgleda isto.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", objasnila je Lidija za DNEVNIK.HR na ovogodišnjem Splitskom festivalu na kojem se predstavila s pjesmom "Lip ka Dalmacija".

