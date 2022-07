Lidija Bačić na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira u badiću na plaži u Splitu, a za svoj izgled dobila je komplimente od obožavatelja iz raznih dijelova svijeta.

Pjevačica Lidija Bačić Lile na Instagramu se javila iz Splita gdje uživa u tipičnim ljetnim radostima.

Pozirala je na plaži u zelenom bikiniju, a u opisu fotografije istaknula je kako je sretna što je u svojem rodnom gradu.

"Prezgodna!", "Sve o čemu muškarci sanjaju", "Ideal", "Lijepa žena", "Kad Lidač izbaci ovakvu slikicu i mi procvjetamo", "Fenomenalna", neki su od brojnih komplimenata koje je dobila, a javili su joj se i obožavatelji iz raznih dijelova svijeta.

"Najzgodnija žena koju sam u životu vidio. Tvoji plesni pokreti me očaravaju, ne razumijem tvoje tekstove, ali slušam ih i volim ih sve", napisao joj je jedan obožavatelj na engleskom jeziku, a dobila je i komplimente na ruskom, španjolskom, te od fanova iz Indonezije i drugih zemalja.

Slične reakcije Lidija izazove svakom svojom novom fotografijom, a uz svaku ponosno ističe i kako ne koristi filtere ni fotošop te da uživo izgleda isto.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli, nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom, pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", objasnila je Lidija za DNEVNIK.HR na ovogodišnjem Splitskom festivalu na kojem se predstavila s pjesmom "Lip ka Dalmacija".

Legendarna glumica skinula se u toples u 65. godini i pokazala zašto već tri desetljeća nosi titulu seks-simbola! +26

Mezimica Beckhamovih sa samo 11 godina uživa u neviđenom luksuzu, a ove fotke su dokaz da je svi tretiraju kao princezu +32