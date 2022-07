Lidija Bačić nakon nastupa na Splitskom festivalu s pjesmom "Lip ka Dalmacija" za DNEVNIK.HR otkrila je svoje planove o albumu s dalmatinskim pjesmama, a prigodno se dotaknula i osobe koja u njoj izazove posebne emocije.

Pjevačica Lidija Bačić nastupila je na ovogodišnjem Splitskom festivalu s pjesmom "Lip ka Dalmacija", a večer prije na Prokurativama je zapjevala i na koncertu "Split piva Terezu", u čast Terezi Kesoviji.

O svojoj novoj pjesmi, festivalu i nekim detaljima iz privatnog života, Lidija je progovorila u intervjuu za DNEVNIK.HR.

"Kad zamišljamo kako izgleda vila, zamišljamo je u bijelome i da čeka pravog lipog Dalmatinca, kao u mojoj pjesmi. Večeras sam vila, ali tko zna što sam sutra", objasnila nam je Lidija nakon nastupa na Splitskom festivalu.

"Lip ka Dalmacija" odmak je od Lidijina stila posljednjih godina te je povratak njezinim dalmatinskim korijenima, a planira izdati još takvih pjesama.

"Imam par pjesama baš u ovom stilu na kojima radim i vidim da se publici jako sviđa. Planirali smo jedan kao dalmatinski album, ali treba skupiti pjesama i ne znam kada će to točno biti. Ali imam još puno pjesama novih koje sam snimila i, iako sam nedavno izbacila album, bit će još jedan do kraja godine, a taj jedan dalmatinski možda iduće godine", otkrila nam je.

"Ja od svojih početaka volim eksperimentirat i mogu svašta pjevat i onda mi je to i gušt. Meni postane dosadno, ne znam kako neki pjevači mogu cijeli život pjevati jedno te isto, ja volim da je i meni zanimljivo u životu. Život je jedan i treba sve proći", istaknula je, a svjesna je i da će tako doprijeti i do šire publike.

"Puno pjesama sad snimam, i različite su i slične, ali sam sve to ja", dodaje.

Samo na Splitskom festivalu publika je mogla posvjedočiti i njezinim različitim modnim izričajima, jer je jedne večeri istaknula atribute, a druge smo je vidjeli u puno suptilnijem izdanju nego inače.

"Danas sam malo drugačija Lile, ali sutra tko zna što će biti", kaže Lidija koja uživo i potvrđuje da ne uređuje svoje fotografije na društvenim mrežama, što i sama naglašava, pa smo se morali dotaknuti i te teme.

"Ti pusti filteri, ja to stvarno ne razumijem, potpuno te izobliči, ali tko voli nek' izvoli. Ja ih nekako ne koristim jer često sam u kontaktu s publikom pa ja osobno ne bih voljela da se netko iznenadi kad me vidi, da se pitaju jesam li to ja. Više volim taj efekt kad mi kažu da sam uživo još bolja", priznaje Lidija.

Ističe i kako joj je posebna čast bila nastupiti na koncertu u čast Terezi Kesoviji kojoj se cijeli život divi.

"Dvije osobe koje u meni izazovu emocije da mi se uznemiri srce su Oliver i Tereza. Sad ću pričat o gospođi Terezi. Ona kad uđe u prostoriju, zasjeni cijelu prostoriju. Ja tu ženu obožavam, cijeli je život na sceni, a ona i dalje pjeva moćno uz sve što je prošla u životu. Ona je diva, ja je obožavam, a najviše njezin vokal koji prodire i koji ne moćan", kazala je i dodala kako je uživala u cijelom programu Splitskog festivala, u sklopu kojeg je poseban koncert održao i Neno Belan.

"Baš jedan lipi vikend u Splitu", zaključila je Lidija.