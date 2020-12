Heidi Klum pozirala je sa 16-godišnjom kćeri Leni za njemačko izdanje magazina Vogue.

Heidi Klum je u 48. i dalje jedna od najtraženijih manekenki na svijetu, a u modni svijet uvela je i svoju 16-godišnju kćer Leni, koja joj jako sliči.

Naime, Heidi i Leni skupa su odradile snimanje za njemačko izdanje magazina Vogue. Na naslovnici časopisa je fotografija na kojoj supermodel ljubi svoju kćer, a obje nose predimenzionirani sako i hlače, dok su im stopala bosa. Fotografiju možete pogledati ovdje.

Heidi je povodom zajedničkog modnog snimanja posvetila emotivnu objavu Leni na Instagramu. "Moja draga Leni, tako sam ponosna na tebe. Ne zato što si izabrala ovaj put. Znam da bez obzira na to kojim putem krenula, bit će tvoj vlastiti. Uvijek točno znaš što želiš i što ne želiš. Ti nisi mini ja i sretna sam što sada možeš pokazati tko si. Znam da biti moja kći nije uvijek lako. Nikad nisi imala priliku normalno odrastati. No što je normalno? Odrastanje s tri različite tate vjerojatno nije", napisala je manekenka.

"No imaš talent da izvučeš najbolje iz svega i rekla bih da ti ništa od ovoga nije naštetilo, nego baš suprotno - ti si samopouzdana mlada žena koja se bori za svoje ciljeve. I što je još važnije, ti si stvarno odlična osoba sa srcem na pravom mjestu. Nadam se da ćeš, bez obzira na to gdje si, uvijek nositi ono što sam ti dala tijekom ovih 16 godina. Za velike odluke u životu, ali i one jako male. I iako često ne želiš čuti pametni savjet svoje majke, evo još jedan: nikad ne radi nešto što ne želiš i uvijek slušaj što ti govori tvoj instinkt. Sigurna sam da te očekuje uzbudljivo vrijeme. Vogue je najbolji način za početak karijere o kojoj si sanjala. I premda mi je malo teško pustiti te u ovaj svijet, uvijek ću napraviti sve da budeš sretna i da se tvoji snovi ostvare. Ponosna sam što sam tvoja mama!" dodala je Heidi.

Klum je zabranila komentare na svom Instagramu, no fotografiju sa snimanja objavila je i njezina kći, koja je dobila mnoštvo podrške. "Nisam mogla sanjati o boljem početku. Hvala što si bila uz mene", napisala je Leni pokraj slike.

"Ovo je super. Čestitke", komentirala je poznata manekenka Adriana Lima.

"Nevjerojatno", "Tako ste lijepe", napisali su ostali pratitelji. Ipak, neki su vidjeli i negativnu stranu i istaknuli da nepotizam nikad ne prestaje. Inače, Leni na Instagramu prati 265.000 ljudi, a njezinu majku 7,7 milijuna.