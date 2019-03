Prošlu nedjelju je na HBO-u prikazan dokumentarac pod nazivom "Leaving Neverland", u kojem su James Safechuck i Wade Robson uputili šokantne optužbe na račun preminulog Michaela Jacksona.

Dokumentarac "Leaving Neverland" podignuo je veliku prašinu.

Prošlu nedjelju je na HBO-u prikazan dokumentarac pod nazivom "Leaving Neverland", u kojem su dvojica muškaraca, James Safechuck i Wade Robson, uputili šokantne optužbe na račun preminulog Michaela Jacksona. Naime, obojica tvrde da ih je osamdesetih godina prošlog stoljeća kralj popa seksualno zlostavljao. James je tada imao 10, a Wade 7 godina.

Robson je Jacksona prvi put susreo kad je kao petogodišnjak pobijedio na jednom plesnom natjecanju, pa je kao nagradu osvojio ulaznice za Michaelov koncert i proveo nekoliko dana s njim u Melbourneu tijekom njegove 'turneje 'Bad''. Prve večeri Jackson i Robson su se upoznali, druge ga je Jackson pozvao da se vrati opet na pozornicu, a jutro kasnije pjevač je Robsona i njegovu majku pozvao da provedu s njim neko vrijeme u hotelu.

Dvije godine kasnije obitelj je kontaktirala s Jacksonom kada su bili u Los Angelesu, a on ih je pozvao na svoj ranč Neverland. Obitelj je pala pod njegov utjecaj pa su roditelji Wadea Robsona bez problema dječaka ostavili nasamo s kraljem popa, a to je, kako on priča, bio početak zlostavljanja.

Safechuck je imao 9 godina kada su on i Jackson zajedno snimali reklamu za Pepsi, a samo godinu dana kasnije, kako tvrdi, Jackson ga je oženio u svojoj hotelskoj sobi. Poslije toga je putovao s glazbenikom po svijetu, a Safechuckova majka danas priča kako je bila uvjerena da se nema zbog čega brinuti, no s vremenom je primijetila da je njezina soba sve udaljenija od sobe gdje su Michael i njezin sin. "On je bio sretan kad sam bio s njim. Bio je na vrhuncu svog uspjeha i kreativnosti, svi su ga htjeli upoznati, a onda mu se ti svidiš", govori Safechuck.

Oglasila se i kći pokojnog kralja popa, Paris Jackson te otkrila kako se boji da će joj spomenuti dokumentarac minirati glumačku karijeru kojoj se jako veselila i o kojoj je sanjala otkada je bila djevojčica. "Paris od malena sanja zavidnu karijeru, no boji se kako će zbog ovih optužbi za to biti puno manje šanse. Glumila je u jednom filmu 2018. godine, no zabrinuta je kako će on propšasti zbog ovih optužbi, pa će tako odbiti ostale producente. Ne žele da ljudi misle samo na optužbe na račun njezinog oca kad ju vide na ekranu", otkrio je nepoznati izvor za britanski The Daily Mail. Paris također smatra kako njezin otac nije kriv.

Ipak, Michaelova sestra LaToya Jackson još je 1993. godine u jednom intervjuu za slavni MTV otkrila što doista misli o takvim optužbama, a brata nije branila. "Michael Jackson je moj brat, ali ne mogu i neću biti tiha sudionica u njegovim zločinima protiv malene nevine djece. Ako budem šutjela, to znači da sam na njegovoj strani i da umanjujem žrtvu te djece, što je pogrešno", rekla je u trenutku kada je Michael prvi put javno optužen za pedofiliju.

"Što bi muškarac od 35 godina radio s dječakom trideset dana? I ja sam žrtva zlostavljanja i znam da će djeca ostatak života biti uplašena. Volim svog brata, ali više mi je žao te djece", zaključila je tada, a kasnije se više nije oglašavala u vezi optužbi.