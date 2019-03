Šokantni dokumentarac o sklonostima Michaela Jacksona komentirala je i njegova kći Paris koja se zbog njega također našla u problemima.

U nedjelju je na HBO-u prikazan dokumentarac pod nazivom "Leaving Neverland", u kojem su dvojica muškaraca, James Safechuck i Wade Robson, uputili šokantne optužbe na račun preminulog Michaela Jacksona.

Naime, obojica tvrde da ih je osamdesetih godina prošlog stoljeća kralj popa seksualno zlostavljao. James je tada imao 10, a Wade 7 godina.

Safechuck je imao 9 godina kada su on i Jackson zajedno snimali reklamu za Pepsi, a samo godinu dana kasnije, kako tvrdi, Jackson ga je oženio u svojoj hotelskoj sobi. Poslije toga je putovao s glazbenikom po svijetu, a Safechuckova majka danas priča kako je bila uvjerena da se nema zbog čega brinuti, no s vremenom je primijetila da je njezina soba sve udaljenija od sobe gdje su Michael i njezin sin.

"On je bio sretan kad sam bio s njim. Bio je na vrhuncu svog uspjeha i kreativnosti, svi su ga htjeli upoznati, a onda mu se ti svidiš", otkrio je Safechuck. No to nije sve - Safechuck u dokumentarcu tvrdi da je pjevač Neverland kupio za njega, a onda ga svakodnevno silovao na skrovitim mjestima spomenutog ranča.

Šokantni dokumentarac sada je komentirala i 20-godišnja kći preminulog "kralja popa", Paris Jackson, koja se zbog njega također našla u problemima. Kako tvrdi, on bi joj mogao uništiti glumačku karijeru koja je u začecima, dok ona modna traje već neko vrijeme zahvaljujući uglavnom slavnom prezimenu.

Paris se povjerila prijateljima kako se boji da će ju producenti odbijati zbog optužbi na račun njezinog osebujnog oca. "Paris od malena sanja zavidnu karijeru, no boji se kako će zbog ovih optužbi za to biti puno manje šanse. Glumila je u jednom filmu 2018. godine, no zabrinuta je kako će on propšasti zbog ovih optužbi, pa će tako odbiti ostale producente. Ne žele da ljudi misle samo na optužbe na račun njezinog oca kad ju vide na ekranu", otkrio je nepoznati izvor za britanski The Daily Mail.

Safechuck i Robson navodno nisu jedine žrtve zlostavljanja. Na spomenutom imanju zlostavljanje su navodno prošla brojna djeca, a kako tvrdi bivša Michaelova pomoćnica Adriana McManus, za to postoje i dokazi u video obliku u tajnoj knjižnici na Neverlandu.

Paris tvrdi kako Michael nije kriv, a ako se sada pitate o kakvoj karijeri govori Paris, radi se o onoj koju je počela graditi isključivo na slavnom obiteljskom prezimenu, baš poput sestara Hadid i Jenner, djece Willa i Jade Pinkett-Smith ili Cindy Crawford...

Paris je dosad snimila nekoliko modnih kampanja i editorijala, a onda je počela privlačiti pažnju neprimjerenim ponašanjem u javnosti i svim sekundarnim stvarima koje počneš raditi kada ničim drugim ne možeš privuči pažnju, kao npr. pušenjem marihuane, zapuštanjem osobne higijene i slično. Među njima je i navodna veza s manekenkom Carom Delevingne.