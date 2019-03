James Safechuck i Wade Robson u dokumentarcu ''Leaving Neverland'' uputili su šokantne optužbe na račun Michaela Jacksona, koji je preminuo prije 10 godina.

U nedjelju je na HBO-u prikazan šokantni dokumentarac ''Leaving Neverland'', u kojem su dvojica muškaraca, James Safechuck i Wade Robson, uputili šokantne optužbe na račun preminulog Michaela Jacksona.

Naime, obojica tvrde da ih je osamdesetih godina prošlog stoljeća kralj popa seksualno zlostavljao, piše Daily Mail.

Jackson je u to vrijeme bio najpoznatiji čovjek na svijetu. Safechuck je, barem kako tvrdi, imao samo 10 godina kada je zlostavljanje navodno počelo, a Robson je imao samo 7 godina.

Robson je Jacksona prvi put susreo kad je kao petogodišnjak pobijedio na jednom plesnom natjecanju, pa je kao nagradu osvojio ulaznice za Michaelov koncert i proveo nekoliko dana s njim u Melbourneu tijekom njegove 'turneje 'Bad''. Prve večeri Jackson i Robson su se upoznali, druge ga je Jackson pozvao da se vrati opet na pozornicu, a jutro kasnije pjevač je Robsona i njegovu majku pozvao da provedu s njim neko vrijeme u hotelu.

Dvije godine kasnije obitelj je kontaktirala s Jacksonom kada su bili u Los Angelesu, a on ih je pozvao na svoj ranč Neverland. Obitelj je pala pod njegov utjecaj pa su roditelji Wadea Robsona bez problema dječaka ostavili nasamo s kraljem popa, a to je, kako on priča, bio početak zlostavljanja.

Safechuck je imao 9 godina kada su on i Jackson zajedno snimali reklamu za Pepsi, a samo godinu dana kasnije, kako tvrdi, Jackson ga je oženio u svojoj hotelskoj sobi. Poslije toga je putovao s glazbenikom po svijetu, a Safechuckova majka danas priča kako je bila uvjerena da se nema zbog čega brinuti, no s vremenom je primijetila da je njezina soba sve udaljenija od sobe gdje su Michael i njezin sin.

''On je bio sretan kad sam bio s njim. Bio je na vrhuncu svog uspjeha i kreativnosti, svi su ga htjeli upoznati, a onda mu se ti svidiš'', govori Safechuck.

A Robson na Michaela ima čak i neke lijepe uspomene.

''Bio je jedan od najljubaznijih i brižnih ljudi koje sam poznavao, puno mi je pomogao u karijeri, s mojom kreativnosti, sa svim tim stvarima. Ali me i zlostavljao punih sedam godina'', zaključio je Robson u dokumentarcu za HBO.

No to nije sve - Safechuck u dokumentarcu tvrdi da je pjevač Neverland kupio za njega, a onda ga svakodnevno silovao na skrovitim mjestima spomenutog ranča, piše Daily Mail.

Imanje "Neverland Ranch" od oko tisuću hektara u blizini Los Olivosa sastoji se od glavne zgrade sa šest spavaćih soba i tri kuće za goste, jezera s vodopadom, teniskih terena, štala i drugih zgrada za smještaj životinja.

Imanje se prodaje po mnogo nižoj cijeni

Značajno niža cijena dijelom je posljedica suša u tom području koje su utjecale na tržište nekretnina, kaže agent Kyle Forsyth, koji je oglasio imanje na prodaju.

Michael Jackson navodno je imanje platio 19,5 milijuna dolara 80-ih godina, a tvrtka za ulaganje u nekretnine otkupila ga je 2008. godine za 22,5 milijuna dolara nakon što nije otplatio zajam.

Godinu kasnije Jackson je umro.

Oglas za prodaju objavljen je baš u trenutku kad je HBO planirao emitirati spomenuti dokumentarni film.