Kylie Minogue uživa s Paulom Solomonsom koji je uz nju bio u teškim vremenima i tvrdi da je on muškarac njezina života.

Australska pjevačica s nadimkom džepne Venera, 52-godišnja Kylie Minogue progovorila je otvoreno o teškim danima koji su iza nje, a nakon kojih joj najveća podrška bio 45-godišnji dečko Paul Solomons.

Pop zvijezda bila je prisiljena otkazati svjetsku turneju 2018. godine nakon što je dobila opasnu infekciju, a sada kada je sve loše iza nje kaže da joj je Paul pomogao da ozdravi.

"Morao mi je uskočiti u pomoć kada mi je stvarno bilo loše. Zagrlio bi me i privinuo uz sebe na način na koji nitko drugi to ne može učiniti. Stalo mu je do mojih obožavatelja, do mog svijeta, ali najviše mu je stalo do mene. Jako je lijepo imati osobu uz sebe koja je samo želi znati jesam li dobro. Jedno drugome smo velika podrška", izjavila je Kylie u jednom od intervjua.

Par se upoznao prije dvije godine preko zajedničkih prijatelja, a Kylie je prije Paula bila zaručena za Joshuu Sassea s kojim je provela tri godine. Šuškalo se kako je njihovoj vezi došao kraj nakon što ga je pjevačica izbacila iz stana jer se previše zbližio sa španjolskom glumicom Martom Milans. Nakon prekida Kylie je otišla na Tajland kako bi se oporavila.

Vezu s Paulom potvrdila je u travnju rekavši da je pronašla svog muškarca.

"Osjećam se još zahvalnijom i sretnijom što ga sada imam u životu. Stvarno se brine za mene", izjavila je za Mirror.

Kylie su liječnici dijagnosticirali rak dojke kada je imala 36 godina, a zbog zdravlja je otkazala drugi dio svoje svjetske turneje te je odmah otišla na liječenje. U bolnici je bila u Melbourneu, a mediji su pratili svaki njezin korak. U to je vrijeme čak i bivši premijer Australije, John Howard, slavnoj pjevačici poslao poruku podrške. Cijeli svijet je bio uz nju, a Kylie je u svibnju te godine bila na operaciji. Kemoterapiju je nakon operacije nastavila u Francuskoj, a kada se rak počeo povlačiti, pjevačica je još nekoliko mjeseci bila na liječenju.