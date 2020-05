Još otkako je prije 33 godine objavila singl "The Locomotion" koji je postao jedan od najvećih hitova 80-ih godina, Kylie Minogue ne staje s radom, a njezinu karijeru prate i detalji iz privatnog života.

Pjevačica Kylie Minogue proslavila je 52. rođendan u svom domu u Londonu ovoga tjedna, a iako zbog pandemije koronavirusa ne može vidjeti brojne prijatelje, da joj ništa ne nedostaje pobrinuo se njezin dečko Paul Solomons.

Paparazzi su uhvatili australsku ljepoticu kako preuzima cvijeće ispred svog londonskog doma, a Kylie i danas izgleda besprijekorno. Dani njezine najveće slave su prošli, no to ne brine ovu glazbenu divu koja je već odavno dobila nadimak "Džepna Venera".

Još otkako je prije 33 godine objavila singl "The Locomotion" koji je postao jedan od najvećih hitova 80-ih godina, Kylie ne staje s radom. Na velika vrata se vratila 2000-ih godina albumima "Fever" i "Light Years", a pjesma "Can't Get You Out of My Head" jedna je od najpopularnijih s početka novog milenija. Dosad je prodala preko 70 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta, no put do vrha nije uvijek bio lagan.

Zbog raka je otkazala dio turneje

Minogue su liječnici dijagnosticirali rak dojke kada je imala 36, 2005. godine. Zbog zdravlja je otkazala drugi dio svoje svjetske turneje te je odmah otišla na liječenje. U bolnici je bila u Melbourneu, a mediji su pratili svaki njezin korak. U to je vrijeme čak i bivši premijer Australije, John Howard, slavnoj pjevačici poslao poruku podrške. Cijeli svijet je bio uz nju, a Kylie je u svibnju te godine bila na operaciji. Kemoterapiju je nakon operacije nastavila u Francuskoj, a kada se rak počeo povlačiti, pjevačica je još nekoliko mjeseci bila na liječenju.

Kada se izliječila pjevačica je često govorila o zdravstvenim problemima u javnosti, a ni danas nema problem sa spominjanjem kemoterapije. Još uvijek potiče djevojke da idu na pregled kako bi zaustavile širenje potencijelne smrtonosne bolesti, a članica je mnogih udruga.

Nije imala sreće u ljubavi

Minogue je hodala s nekoliko kolega, a ljubavni život nije joj često cvjetao kao poslovni. Dok je glumila u australskoj sapunici "Neighbours" hodala je s kolegom Jasonom Donovanom, s kojim je bila pet godina. Par se rastao 1989. godine. Navodno ga je ostavila zbog frontmena grupe INXS, Michaela Hutchencea, s kojim je bila do 1991. godine. Hutchence je Kylie ostavio jer se zaljubio u manekenku Helenu Christensen.

Imala je kratku aferu s Lennyjem Kravitzem, a ljubila je i francuskoga glumca Stephanea Sednaouija. S Jamesom Goodingom bila je tri godine, nakon čega se našla u zagrljaju Oliviera Martineza. Maneken Andrés Velencoso i pjevačica zajedno su bili od 2008. do 2013. godine, a razlog prekidu bili su njihovi prebukirani rasporedi. Prije sadašnje ljubavi bila je u vezi sa Joshuom Sasseom, s kojim je prekinula prije tri godine, a od onda je u zagrljaju Paula Solomonsa.