Kristina Perić otkrila je detalje dopisivanja s Cristianom Ronaldom s kojim je komunicirala putem Instagrama, a kojeg je imala prilike i osobno upoznati.

Srpska manekenka Kristina Perić progovorila je javno o detaljima dopisivanja s jednim od najuspješnijih nogometaša današnjice Cristianom Ronaldom, a otkrila je i da je sve ostalo na porukama.

Kristina je naime gostovala je u showu Ami G u kojem se pohvalila kako su se ona i Cristiano dopisivali putem Instagrama.

"Ronaldo mi je pisao na Instagramu, ali to se pročulo i došlo je u pogrešne ruke, ruke novinara. Poslao mi je selfie, napisao hello, razmijenili smo nekoliko poruka, ali to je bilo sve. Ništa se više nije dogodilo. Imamo neke zajedničke prijatelje, vjerujem da se zbog toga javio. To su ljudi koji nisu iz javnog svijeta uopće", izjavila je.

Cristiana je imala prilike upoznati 2016. godine, netom nakon što je on raskinuo ljubavnu vezu s Irinom Shayk.

"Prijatelj mi je rekao da me mora predstaviti Ronaldu jer sam gotovo identična Irini. Odmah sam kliknula s njim jer mu nisu bitni slava i novac. Ponašao se kao normalan dečko iz susjedstva. Nažalost, nismo imali puno vremena za druženje", otkrila je prije nekoliko godina.

Kristinu na profilu na Instagramu prati više od 98 tisuća ljudi s kojima dijeli atraktivne fotografije, i koji se njezinoj ljepoti dive iz dana u dan.

