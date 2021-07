Kris Jenner iznenadila je obožavatelje pojavivši se u javnosti u sportskom izdanju i bez šminke jer obično je gledamo dotjeranu i s teškom šminkom na licu pa je razlika itekako vidljiva.

Najslavniju reality majku na svijetu Kris Jenner obično gledamo sređenu od glave do pete, s besprijekornom šminkom na licu i u najnovijim modnim trendovima, no njezino posljednje pojavljivanje u javnosti mnoge je iznenadilo.

Naime, Kris je snimljena u Los Angelesu u društvu svog 25 godina mlađeg dečka Coreyja Gamblea i to u zračnoj luci gdje ih je čekao privatni automobil. 65-godišnja Kris očito je odlučila malo za promjenu putovati u ležernom izdanju, pa je čak nosila i sportsku trenirku u čemu je također nismo baš navikli vidjeti.

Kris je s 25 godina mlađim Coreyjem u vezi od 2014. godine, no detalje njihova odnosa kriju od očiju javnosti pa se on čak ni ne pojavljuje u reality showu "Keeping up with the Kardashians".

Corey i njegova tajnovitost izazvali su pravu dramu kod Kardashiana jer ih on nakon pet godina nije bio upoznao s članovima svoje obitelji. Čak su mu neki otvoreni prigovorili po tom pitanju, između ostalih i reper Kanye West, uskoro i službeni bivši suprug Kim Kardashian.

Kris se prvi put udala s 22 godine kada je pred oltar stala s Robertom Kardashianom, a ostala je trudna na njihovu medenom mjesecu te je ubrzo nakon vjenčanja rodila Kourtney. Zajedno su dobili četvero djece, a rastali su se krajem 80-ih. Kardashian je preminuo 2003. godine, a već u to vrijeme Kris je ljubovala s Bruceom Jennerom, koji je prije nekoliko godina promijenio spol te je postao Caitlyn Jenner. Kris i Caitlyn imaju zajedno dvije kćeri, a svi članovi obitelji među najpopularnijim su stanovnicima SAD-a i česti gost brojnih tabloida.