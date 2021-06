Kris Jenner snimljena u opuštenom izdanju nakon večere i čašice previše s prijateljima, od kojih je neke i sočno ljubila na rastanku.

Reality zvijezda i majka klana Kardashian-Jenner, Kris Jenner uživala je s prijateljima na večeri u Nobuu, a sudeći prema paparazzo fotografijama koje su se pojavile, ekipa se opustila uz koju čašicu previše.

65-godišnja Kris je iz restorana izašla s Faye Resnick, Kyle Richards i Mauricijem Umanskyjem, a ispred su ih čekali njihovi luksuzni automobili. No prije nego se veselo društvo pozdravilo, fotografi su uspjeli uhvatiti Kris kako ljubi i grli Kyle, a prije toga su se svi zajedno pridržavali kako bi uspjeli održati ravnotežu, dok je cijelo vrijema nosila sunčane naočale iako sunca više nije bilo.

Reality zvijezda se inače u ovakim izdanjima rijetko kada pojavljuje u javnosti pa se mnogi pitaju kako će njezine slavne kćeri Kim, Khloe, Kourtney i Kylie reći na majčino ponašanje u javnosti, ali i njezin dečko Corey Gamble.

Kris je s 25 godina mlađim Coreyjem u vezi od 2014. godine, no detalje njihova odnosa kriju od očiju javnosti pa se on čak ni ne pojavljuje u njezinu reality showu "Keeping up with the Kardashians".

Corey i njegova tajnovitost izazvali su pravu dramu kod Kardashiana jer ih on nakon pet godina nije bio upoznao s članovima svoje obitelji. Čak su mu neki otvoreni prigovorili po tom pitanju, između ostalih i reper Kanye West, uskoro i službeni bivši suprug Kim Kardashian.

"Želim da svi shvate da nije u redu preispitivati moju i Coreyjevu vezu, povrijedili ste nam osjećaje. Mislim da ne shvaćaju da je Corey stvarno brine o meni kao nitko dosad", zaključila je Kris pred kamerama u jednoj od epizoda reality showa koji je njezinoj obitelji donio svjetsku slavu.