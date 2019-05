Kris Jenner i Corey Gamble u vezi su od 2014. godine, a detalje kriju od očiju javnosti.

Glava obitelji Kardashian - Jenner, 63-godišnja Kris Jenner proteklih je tjedan dana uživala na francuskoj rivijeri u društvu 25 godina mlađeg dečka Coreyja Gamblea čime se pohvalila na društvenim mrežama.

Kris je svojim obožavateljima na profilu na Instagramu dočarala dio luksuzne plovidbe jahtom modnog dizajnera Tommyja Hilfigera tijekom koje se nije odvajala od Coreya. I dok ona uživa u ljubavi, članovima njezine obitelji to se nimalo ne sviđa.

Naime, Kris i Corey zajedno su još od 2014. godine, ali vezu skrivaju daleko od očiju javnosti pa se on čak ni ne pojavljuje u reality showu "Keeping up with the Kardashians".

Corey i njegova tajnovitost izazvali su pravu dramu kod Kardashiana jer ih on nakon 5 godina nije upoznao s članovima svoje obitelji. Čak su mu neki otvoreni prigovorili po tom pitanju, između ostalih i reper Kanye West, suprug Kim Kardashian.

"Gle, mi tebe ne poznajemo i nikada nismo upoznali tvoju obitelj", poručio je Kanye Coreyju u poruci koju mu je poslao ranom zorom, zbog čega se gotovo posvađao s Kim. Ipak, u Kanyeovu obranu stale su njegove šogorice Kourtney i Khloe koje ne skrivaju zabrinutost za majku zbog veze u kojoj se nalazi. Khloe je u najnovijoj epizodi showa priznala kako je mislila da ta veza neće dugo potrajati jer je počela nedugo nakon što se Kris razvela od Williama Brucea Jennera kojeg svijet nakon operacije spola poznaje kao Caitlyn Jenner.

"Nakon što se mama razvela, pomislila sam ok, to neće dugo trajati. Isprva nisam osjećala potrebu da se petljam u to. No s vremenom sam se shvatila kako im je veza još uvijek živa, i svi smo se potrudili upoznati Coreya ali on skriva svoju prošlost", izjavila je Khloe.

Kris ne razumije njihovu zabrinutost i takvo ponašanje, te smatra kako Kanye donosi lošu energiju u njezinu okolinu.

"Da sam barem znala da će Kanye unijeti toliko loše energije već u 6 sati ujutro. Nikada ne bih na taj način pokazala nekomu toliko nepoštivanje. Corey je dio obitelji i ne ide nigdje. Želim da svi shvate da nije u redu preispitivati moju i Coreyjevu vezu, povrijedili ste nam osjećaje. Mislim da ne shvaćaju da je Corey stvarno brine o meni kao nitko dosad", zaključila je Kris pred kamerama reality showa.