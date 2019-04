Otkriveno je kako supruga Nicolasa Cage, Erika Koike ima značajnu kriminalnu prošlost.

Nakon što im je medeni mjesec počeo i završioc u rekordno kratkom vremenu, na vidjelo izlaze detalji iz burnog života 34-godišnje Erike Koike, supruge holivudskog glumca 55-godišnjeg Nicolasa Cagea.

Za to se djelomično pobrinuo sam Nicolas koji je otkrio Erikinu kriminalnu povijest u dokumentima u kojima zahtjeva poništenje braka, i to četiri dana nakon što su se vjenčali 23. veljače u Las Vegasu, prenosi The Blast.

Glumac danas tvrdi kako je bio prepijan da bi bio shvatio da ženi, a još više se uzrujao kada je saznao detalje iz suprugine prošlosti tijekom koje je bila dva puta uhićena zbog vožnje pod utjecajem alkohola i opojnih sredstava te zbog obiteljskog nasilja.

The Blast piše kako je Erika bila osuđena na pet dana zatvora, plus strogi program odvikavanja od alkohola. Nakon toga joj je navodno određena jamčevina i dosuđen društveno korisni rad te odlasci na sastanke anonimnih alkoholičara.

Optužba za obiteljsko nasilje 2006. godine je odbačena zbog nedostatka dokaza, nakon čega je podnijela zahtjev za nalogom protiv približavanja tadašnjeg supruga.

Podsjetimo, Nicolas i Erika su zajedno nešto manje od godinu dana, a ovo je njemu četvrti brak. Glumac je vidno alkoholiziran napravio scenu tijekom vađenja dozvole za brak, gdje je okupljenima povišenim tonom poručio "da će mu buduća supruga uzeti sav novac".

Cage je prethodno bio u tri braka. S prvom suprugom Patriciom Arquette u braku je bio od 1995. do 2001. godine. S Lisom Marie Presley, kćeri legendarnog glazbenika Elvisa Presleyja, vjenčao se 2002., a rastao svega tri mjeseca kasnije, no razvod je finaliziran tek 2004. godine.

S Alice Kim izdržao je najduže – od 2004. do 2016. godine. Alice je upoznao u jednom baru u kojem je ona radila kao konobarica, a par je sina Kal-Ela dobio 2005. godine. Glumac ima i sina Westona s bivšom djevojkom Christinom Fulton, s kojom je bio tijekom 1988. godine.