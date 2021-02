Tamara Ecclestone osnovala je kozmetičku tvrtku 2010., a četiri godine kasnije je dala ostavku na direktorsku poziciju.

Kozmetička tvrtka Tamare Ecclestone (36) izgubila je u godinu dana skoro 23 milijuna funti financijskim dokumentima do kojih je došao britanski The Sun.

Riječ je o kompaniji SBD International Ltd koja je u većinskom vlasništvu bogate nasljednice, odnosno 75 posto, a računi od studenog 2019. pokazuju da duguje nešto manje od 23 milijuna funti. Tamara je firmu, koja prodaje i luksuzne proizvode za kosu, spasila svojim novcem.

Naime, imovina bogate nasljednice se procjenjuje na 125 milijuna funti pa za nju to nije bio neki iznos. Ecclestone je osnovala tvrtku 2010. pod nazivom Tamara Ecclestone Brands Ltd, no četiri godine kasnije je dala otkaz na mjestu direktorice. Ime kompanije je promijenjeno 2015.

"Tamara je razočarana ovim ishodom za firmu koju je povjerila tvrtki Romelle Swire Limited da odgovorno posluje njome. U tijeku su zakonski postupci između poslovnih stranaka", rekao je glasnogovornik bogate nasljednice za The Sun.

Ecclestone je prošle godine morala zatvoriti salone za feniranje koje je otvorila 2015. Naime, feniranje i relaksirajući tretmani za kosu nisu naišli na oduševljenje zbog cijene od 38 funti. Također, propala joj je i kompanija s linijom proizvoda za njegu dječje kože.

Tamarini prijatelji su ispričali za The Sun da ju je uzrujao poslovni podbačaj. U međuvremenu bogata nasljednica uživa u produženom odmou u Dubaiju s mužem Jayem Rutlandom (39) i njihovim kćerima Sophijom (6) i šestomjesečnom Serenom.