Zac Efron pojavio se u emisiji na Facebooku povodom Dana planeta Zemlje, no rijetko tko je čuo što je govorio jer je njegovo vidno drugačije lice dobilo pozornost.

Nakon što se nedavno šuškalo da je Zac Efron (33) prekinuo s manekenkom Vanessom Valladares (25), glumac je ovog puta došao u fokus zbog svog izgleda.

Naime, Zac je postao meta ismijavanja na Twitteru nakon što se pojavio na Facebooku u emisiji Billy Nyea "Earth Day! The Musical". Počelo se šuškati da je bio na ubrizgavanju botoksa jer njegovo lice izgleda drugačije, napuhnutije.

Rijetko tko je poslušao što je Efron imao reći za Dan planeta Zemlje jer su se usredotočili na njegovu promjenu. Dok dio obožavatelja ističe da je očito bio na botoksu drugi su objasnili da se udebljao i da tako izgleda zbog svoje istaknute čeljusti koju je svojedobno slomio.

"Odbijam vjerovati da je ovo Zac Efron", "Što mu se dogodilo s licem?", "Zac Efron je novi Mickey Rourke", "Zac Efron kao David Hasselhoff", "Zac Efron je nestao i pokušali su ga zamijeniti, no nisu imali dovoljan budžet", "Sjećate se da je slomio čeljust? Gdje je nestalo ono da se trebate voditi dobrotom? Brzo zabooravite takve stvari", komentirali su u objavama na Twitteru.

Inače, Efron je odlučio voditi opušteniji život i manje se posvetiti vježbanju nakon filma "Baywatch" iz 2017. u kojem je imao isklesano, mišićavo tijelo.

"Shvatio sam kad sam završio snimanje tog filma da više nikad ne želim biti u tako dobroj formi. Stvarno. To je bilo tako teško", rekao je tada. Nakon toga je pustio bradu i vidjelo se da nema više tako savršeno izvježbano tijelo.

Strani mediji su pisali i o Zacovim čudnim standardima higijene. Glumac se navodno radije osvježi s vlažnim maramicama, a prođe po nekoliko dana da bi se on konačno odlučio na tuširanje.

