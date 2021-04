Zac Efron upoznao je osam godina mlađu Vanessu Valladares u Australiji u kafiću gdje je ona radila kao konobarica, a on je boravio tamo mjesecima zbog dokumentarnog projekta. Navodno ju je u listopadu prošle godine i zaprosio i bio je potpuno zaljubljen u nju.

Zac Efron (33) okončao je svoju vezu s modelom Vanessom Valladares (25) nakon samo 10 mjeseci, piše The Daily Telegraph.

Vijest je potvrdio i glumčev prijatelj Kyle Sandilands koji je istaknuo da su se razišli nedavno. "Pričali smo preko mobitela i rekao mi je to", ispričao u svom radijskom showu "The Kyle and Jackie O". Dodao je kako nije bilo nikakve drame pritom.

Magazin Woman's Day je ranije pisao da je glumac odlučio svoju djevojku pretvoriti u zvijezdu i da je pregovarao s Netflixom da je ubace u kontroverznu reality seriju "Byron Baes". Strani mediji tvrde da je to upravo presudilo njihovoj vezi jer Zac nije imao nikakve veze s tom njezinom ulogom i smeta mu što je netko insinuirao da bi ju poticao na takav razvoj njene karijere.

Navodno je prije toga bilo šanse da njihov prekid nije konačan, a ovo je potaknulo Efrona da sve okonča.

Vijest je mnoge iznenadila jer je par bio nerazdvojan proteklih mjeseci i Vanessa je često bila uz Zaca koji je radio na svom dokumentarcu "Down to Earth" te je putovala s njim na razne lokacije. Počeli su i zajedno živjeti u luksuznoj kući koju su iznajmili u Byron Bayu te glumac podnio zahtjev za vizom australskoj vlasti.

Glumac je upoznao Vanessu prošlo ljeto u australskom gradu u Byron Bay u kafiću u kojem je ona radila kao konobarica.

Posljednji put su viđeni skupa na australskom planinskom području Modre planine, a zasad nijedno od njih nije potvrdilo prekid. No Efron ni u prošlosti nikad nije govorio o svom ljubavnom životu.

Prošle godine su strani mediji pisali da je glumac produžio svoj boravak u Australiji zbog Vanesse i otkazao odlazak u Los Angeles. Također su izvještavali da Efron razmišlja i o trajnom preseljenju.

"Vratit će se kući u Los Angeles samo ako baš mora", rekao je izvor za strane medije. Vanessa je u listopadu prošle godine organizirala i zabavu za glumčev 33. rođendan što je otkrio radijski voditelj Kyle Sandilands.

"Sve je sama organizirala. Slatka i dobra osoba. Zac apsolutno voli Australiju i jako je zaljubljen u svoju djevojku. Divan su par i sve rade skupa", ispričao je.

Tada je procurila vijest i da je Efron zaprosio Vanessu nakon rođendanske zabave koju mu je priredila. Izvor je rekao da je prosidba bila jako romantična, no nije otkrio detalje.

Inače, Zac je prije Vanesse bio u dugogodišnjoj vezi s glumicom Halston Sage (27). Svojedobno je rekao kako voli boraviti u Australiji jer mu je lako ostati anoniman. "Ono što volim kod te zemlje, a to nemamo u Kaliforniji, jest to što je tako puno plaža na kojima uopće nema ljudi", istaknuo je glumac.

Efron je u posljednje vrijeme jako posvećen borbi za očuvanje okoliša, a snimio je i dokumentarnu seriju "Down to Earth" koja je dostupna na Netflixu. Glumac u njoj govori o rješenjima za klimatske promjene koje se događaju diljem svijeta.

Zac si može priuštiti i dužu pauzu od glume jer se njegovo bogatstvo procjenjuje na 25 milijuna dolara, a mnogi misle da se oprostio od Hollywooda.