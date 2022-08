Korana Gvozdić odvažila se pridružiti poznatim kolegicama te također pokazati kako uživa na ljetovanju u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu.

Korana Gvozdić odlučila se pridružiti ostalim poznatim kolegicama pa je i ona objavila fotografiju u zavodljivom kupaćem kostimu.

Baš poput Pamele Anderson, Korana je pozirala u bazenu u jednodijelnom crvenom kupaćem kostimu i pokazala vitku liniju.

U opisu fotografija napisala je jednu važnu motivacijsku poruku za sve pratitelje.

''Prije sam možda bila zadovoljnija svojim tijelom… Sad sam zadovoljnija svojim životom'', napisala je.

Njeni pratitelji u komentarima su se složili s njom, a pohvale su samo stizale.

''Tako je, slažem se u potpunosti'', ''Top objava!'', ''Predivna si uvijek bila i ostala'', ''Ma divna uvijek…'', komentirali su obožavatelji.

Osim pratitelja, javile su joj se i poznate prijateljice Ecija Ivušić i Nataša Janjić.

''Sooo pretty'', napisala joj je Ecija, a Nataša je rekla: ''A i tijelo nije za požalit se''.

Korana joj je na to odgovorila da je tajna u pozi: ''Ne treba zaboraviti koja je snaga i učinkovitost neke poze'', napisala je uz emotikone smijeha.

Korana je u sretnoj vezi s komičarom Ivanom Šarićem od 2012. godine.

U travnju ove godine postali su roditelji, a Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana. O izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagramu.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.

Bivši suprug Britney Spears progovorio o odnosu pjevačice i sinova pa šokirao izjavom o njenom ropstvu +26

Najzgodnijem muškarcu na svijetu za oko zapela baš Hrvatica, otkrio ga zapis na društvenoj mreži +26