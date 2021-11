Korana Gvozdić na Instagramu je progovorila o preuranjenom porođaju i statusom rasplakala svoje pratitelje.

Manekenka Korana Gvozdić obilježila je Dan palčića na svojem Instagramu vrlo osobnim i iskrenim statusom.

Podijelila je par fotografija svojeg sinčića Olivera, kojeg ima s komičarem Ivanom Šarićem, a uz njih se prisjetila poroda i dana koje je sa sinom provela u bolnici.

Njezin poduži status prenosimo u potpunosti.

"Prije četiri dana proslavili smo 'velikih' 7 mjeseci, i svakog tog 13-og u mjesecu povučem se u osamu na par minuta kako bi na mobitelu prevrtjela slike s početka naše priče. Krene li suza?! Krene svaki put! Ali onda pogledam to pravo malo čudo koje upravo leži pored mene i guguće neku svoju pjesmicu. 17.11. je datum kada se obilježava Međunarodni dan prijevremeno rođene djece. Slavimo sve njih, sve naše Palčiće, borce i heroje kakve ne možete ni zamisliti. Spoznaja o snazi koja stane u ta mala tijela nešto je što te resetira iz temelja.

U životu nisam imala učitelja poput njega. Pomaknuo je sve moje granice, u svim smjerovima. U mojoj trideset osmoj godini života upoznao me sa samom sobom, naučio me strpljenju za stvari koje su bitne, naučio me izolirati se od situacija i ljudi koji oduzimaju energiju i ono dragocjeno vrijeme koje se s njegovim rođenjem brojalo u minutama.

38 dana proveli smo u bolnici i svaki silazak s drugog kata na kat Neonatologije bio je utrka s vremenom. Zbog pandemije susreti su nam bili samo jednom dnevno i to na 10-15 minuta, a zbog dodatnih minuta srce je skakalo od sreće. Pričala sam mu što radim kat iznad dok čekam novi dan da ga opet vidim, pričala sam mu o tatinim idejama kako da se ušulja u bolnicu, bakinim paketima koje je slala, prenosila mu pozdrave naših prijatelja, bodrila ga, hrabrila i njega i sebe, pjevala sam mu jednu te istu pjesmu svaki dan, svaki njegov tjedan slavila s papirnatom kapicom na glavi jer to je bio jedini način na koji sam se znala nositi sa strahom i bespomoćnosti. 'Humorom protiv straha' oduvijek je bilo nešto što je Ivana i mene držalo kada je trebalo i kada je bilo najteže.

Ovogodišnja tema obilježavanja dana naših malenih heroja je 'bez odvajanja'. Želja je ponovno spojiti bebe i majke odmah po rođenju, onoliko koliko je to moguće. Mi naše vrijeme ne možemo vratiti, ali bi voljeli da budući roditelji Palčića imaju šansu primiti svoju bebu puno ranije i biti češće u kontaktu koji je izuzetno važan za poticanje napretka ovih malenih boraca.

Ja sam svog sina primila u naručje 25. dan, a tata ga prvi put vidio i zagrlio nakon više od 5 tjedana. Kako to sve preživiš? Duša i tijelo se na kratko razdvoje. Početni šok, tuga i gomila suza moraju odraditi svoje, istovremeno se tijelo diže s dna, otrese 'prašinu' i bol sa sebe i kreće u pogon. I nema stajanja!

Veliko hvala svim divnim ljudima s Neonatologije u Petrovoj, hvala i na hobici koja je, sigurna sam, učinila puno i čuvat ću je dok sam živa. Hvala Banci humanog mlijeka (za koju bi voljela da se više čuje) i hvala klubu roditelja Palčići jer su imali prave riječi u pravo vrijeme. Oli je super! Mi smo sretni i zahvalni! I zato palčić gore!" napisala je Korana na svojem Instagramu i rasplakala mnoge svoje pratitelje, a među ostalima i Oliverova tatu.

"Evo sad plačem", komentirao je Ivan Šarić.

"Ljubim moju super junakinju i tatu diva i Olija ljubav najveću", poručio joj je glumac Slavko Sobin, dok su stilist Maro Grubnić, glumica Sementa Rajhard i skijašica Ana Jelušić u komentarima zalijepile srca.

Podsjetimo, Korana i Šarić, koji su zajedno od 2012. godine, postali su roditelji 13. travnja, no tajili su rođenje sina dok Korana i dječak nisu napustili bolnicu.

Meghan Markle još nismo vidjeli ovakvu: Napila se mlijeka iz dječje bočice i sebe cijelo vrijeme zvala "mamica" koja voli ljuto i vruće! +27

Diva podigla tužbu protiv 50 godina mlađe kolegice jer joj previše nalikuje, vidite li i vi toliku sličnost među njima? +9