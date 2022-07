Korana Gvozdić i Ivan Šarić nisu skrivali koliko su zaljubljeni, a čak su i zaplesali na otvaranju renoviranog baroknog ljetnikovca u Tučepima.

Korana Gvozdić i komičar Ivan Šarić slove za jedan od najsimpatičnijih parova hrvatske estrade, a fotografije u našoj galeriji itekako pokazuju koliko se ovaj par voli.

Golupčići nisu krili koliko su zaljubljeni na otvaranju renoviranog baroknog ljetnikovca ''Residence Kaštelet'' u Tučepima, a svečanoj večeri prisustvovali su uz brojne druge poznate.

Korana i Ivan zaplesali su uz ritmove pjesme koje je pjevao Marko Tolja, a par je čvrsto držao jedno drugo i nisu skidali osmijeh s lica.

Oboje su se pojavili u bijelim odjevnim kombinacijama. Korana je imala svečane bijele hlače i majicu koje je kombinirala sa zanimljivom crnom torbicom i sandalama, dok je Ivan odjenuo bijelu košulju dugih rukava i crne hlače i tenisice.

Podsjetimo, Ivan i Korana, koji su u sretnoj vezi od 2012. godine, postali su roditelji 13. travnja, a vijest o rođenju sina otkrili su tek nakon mjesec dana.

Korana je nakon poroda sa sinom u bolnici provela pet tjedana, a o izazovnom razdoblju kroz koje su prošli progovorila je na svojem Instagramu.

"On i ja. Bodrili smo i čekali jedno drugo... Prvo je on čekao mene da se oporavim, a onda sam ja čekala njega i zaklela se da bez njega neću izaći iz te zgrade. Slavili smo svaki tjedan kao da je rođendan, proslavili i naš prvi Majčin dan. I onda smo nakon pet tjedana i dva dana izašli ZAJEDNO! 20. 5. 2021 - on pajki, a ja rumena od suza, suza radosnica jer smo napokon zagrlili tatu", napisala je na društvenoj mreži kada je s malenim Oliverom napustila bolnicu.

