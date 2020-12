Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović pojavila se u seriji Nove TV "Dar Mar" i prvi put pokazala svoje glumačke vještine.

Gledatelji hit-serije Nove TV "Dar Mar" konačno su dočekali dugoiščekivanu epizodu u kojoj se u glumačkoj ulozi pojavila bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i svojim glumačkim debijem sve oduševila.

Bivša se predsjednica na setu serije odlično snašla, svoju je ulogu odigrala kao prava profesionalka, a s drugim se kolegama glumcima sjajno zabavila. Za nju su imali samo riječi hvale.

"Moram stvarno reći oduševila nas je, cijelu ekipu. Gospođa Kolinda je došla spremna, odlično je odradila to što je trebala odraditi. Bilo je jako zima pa je to još jedan dodatni faktor. Morala je biti malo laganije obučena i ona i mala glumica Mia s kojom je u sceni, ali sve je prošlo odlično", izjavio je redatelj Tomislav Rukavina za IN Magazin.

Bivša se predsjednica tako nakratko vratila svojoj staroj ulozi - onoj predsjedničkoj. U središtu radnje našla se zajedno s djevojčicom Lindom Grob kojoj je želja postati predsjednicom kad odraste i u njoj vidi svoj najveći uzor.

"Glavna motivacija bila mi je poslati poruku svoj djeci, svim mladima i posebno svim djevojčicama da u životu mogu biti sve ako se dovoljno trude i, naravno, ako imaju i potporu okoline", izjavila je bivša predsjednica za Dnevnik Nove TV nakon što je snimila svoju ulogu te otkrila što joj je na snimanju bilo najteže.

"Reproducirati tekst. Nisam navikla učiti od riječi do riječi. U svakoj sceni koju smo snimali zapravo sam uvijek malo improvizirala, nikad to nije bilo od riječi do riječi", kazala je Grabar-Kitarović.

A kako je uistinu svladala tekst i koliko se uživili u svoju ulogu, pogledajte u našem videu.

"Dar Mar" jedna je od najgledanijih domaćih dramskih serija. Za razliku od zapadnih zemalja, pojavljivanje visoko rangiranih političara u ovakvim suradnjama, u Hrvatskoj je još rijetkost.

"Nova TV uvijek pomiče granice, to se vidi i sa ovom serijom. Imamo puno noviteta kao i u svakoj seriji gledatelji su je jako dobro prihvatili", istaknula je direktorica produkcije Nove TV Sanja Tucman.

Više o seriji pogledajte na službenoj stranici.