Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović postaje glumica. Njezin glumački izlet bit će kratak, a gledat ćemo je uskoro u seriji Nove TV "Dar Mar". Kako se snašla te što joj je bilo najteže, provjerite u našem videu.

Maloj Lindi tako će se ostvariti san, njezin najveći uzor dolazi u mjesto. A mi ćemo, zahvaljujući tomu, prvi put bivšu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović vidjeti u glumačkim vodama.

"Bilo mi je super moram reći. Malo sam se iznenadila kad sam dobila poziv. Nisam puno razmišljala jer mislim da u životu treba prihvatiti svaki izazov, sve što se nudi. Iskreno došla sam se zabaviti malo ovdje. Ne znam kako će to publika primiti, ali nadam se dobro", rekla nam je bivša predsjednica.

Najveći izazov bio je zasigurno naučiti tekst. No svoj je zadatak odradila bez pogreške.

"Moram reći da sam ga malo više improvizirala svaki put, nisam od riječi do riječi jer ja ne mogu naučiti od riječi do riječi. To jest bio najveći izazov i naravno nekako osloboditi se i biti prirodan pred kamerama jer uvijek kad vidite kameru, svi se malo odrvenimo i svi smo malo, malo više neprirodni", priznala je.

"Moram stvarno reći oduševila nas je, cijelu ekipu. Gospođa Kolinda je došla spremna, odlično je odradila to što je trebala odraditi. Bilo je jako zima pa je to još jedan dodatni faktor. Morala je biti malo laganije obučena i ona i mala glumica Mia s kojom je u sceni, ali sve je prošlo odlično", izjavio je redatelj Tomislav Rukavina.

Gotovo svakodnevno malena Linda predsjednici šalje pisma. Tako je bilo i dok je gospođa Kolinda bila na čelu države.

"Jako puno i doista smo nastojali odgovoriti na apsolutno svako pismo. Ja se ovom prilikom ispričavam ako netko nije dobio odgovor, znači da je došlo do propusta u cijelom tom komunikacijskom procesu. Prvi dan kad sam došla u ured rekla sam suradnicima, svaki upit, svaki telefonski poziv, na svako pismo se odgovara, a posebna mi je bila radost odgovarati upravo djeci", prisjetila se gospođa Kolinda.

Poput mnoge djece, i ona je željela okušati se u glumi, no za to ranije nije bilo prilike.

"Nisam imala glumačkog iskustva, ali sam uvijek recitirala i obzirom da sam ja na mojoj Grobniščini bila jedna od rijetkih koja je uspjela savladati hrvatski književni jezik još od malih nogu, onda sam uvijek vodila priredbe, konferanse, pa mi baš nisu onda dopuštali da budem dio neke glumačke skupine. A naravno to sam kao djevojčica silno željela", prisjetila se.

Nedavno se lik bivše predsjednice našao i na kazališnim daskama. U predstavi "Predsjednici&ca" majstorski ju je utjelovila Ornela Vištica. A njezinu je izvedbu i Kolinda ocijenila odličnom.

"Moram vam reći dok sam gledala predstavu morala sam samu sebe podsjećati gle ovo je satira, nemoj razmišljati ja ovo ne bih nikad rekla, ja ovo ne bih nikad napravila. Mislim da je ona to sjajno odglumila. Pogledavši predstavu, pa i nisam tako loše prošla. Stereotipi koji su nakrcani u jednu predstavu, ali ako su mi to najveći grijesi, bitno da ja imam svoj integritet", zaključila je.

Glumački izlet bivše predsjednice vidjet ćemo uskoro. A seriju "Dar Mar" možete pratiti od ponedjeljka do petka u 21: 30 na Novoj TV.