Kolinda Grabar-Kitarović glumi u hit-seriji Nove TV "Dar Mar" i to ćemo uskoro imati prilike vidjeti, a što se tiče ostalih predsjednika, prije nje se u glumi okušao i Stjepan Mesić, kao i američki predsjednici Ronald Reagan, Richard Nixon, Barack Obama te Donald Trump.

Bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović (52) okušala se kao glumica na setu popularne humorističnoj serije Nove TV "Dar Mar.

Snimanje je već odradila i na setu se odlično snašla i zabavila s ekipom iz serije, a gledatelji će je imati priliku vidjeti u epizodi koja će biti emitirana poslije Nove godine, u siječnju 2021., kada će se nakratko vratiti svojoj staroj ulozi - ulozi predsjednice.

"Glavna motivacija bila mi je poslati poruku svoj djeci, svim mladima i posebno svim djevojčicama da u životu mogu biti sve ako se dovoljno trude i, naravno, ako imaju i potporu okoline", izjavila je bivša predsjednica za Dnevnik Nove TV te otkrila što joj je na snimanju bilo najteže.

"Reproducirati tekst. Nisam navikla učiti od riječi do riječi. U svakoj sceni koju smo snimali zapravo sam uvijek malo improvizirala, nikad to nije bilo od riječi do riječi", kazala je Grabar-Kitarović.

Vijest o Kolindinu glumačkom pothvatu iznenadila je javnost, no ona nije prva među bivšim hrvatskim predsjednicima koja se okušala u glumi.

Stjepan Mesić to je napravio još 2013. godine kada je glumio u komediji Filipa Šovagovića "Visoka modna napetost" uz brojna poznata domaća glumačka imena, uključujući braću Bojana i Gorana Navojca, Mariju Škaričić i Leona Lučeva.

Mesić u filmu ima sporednu ulogu i glumi predsjednika koji posjećuje fiktivno otočno mjestašce Bura, gdje je smještena radnja.

I dok je hrvatskoj javnosti još uvijek neobično gledati bivše predsjednike države kao glumce, njihovi američki kolege s glumom imaju puno više iskustva.

Prije nego što je postao predsjednik SAD-a, Ronald Reagan bio je slavan holivudski glumac i ostvario je čak 23 uloge u filmovima i televizijskim serijama. Prvi Reaganov film je bio "Love Is In the Air" iz 1937. godine, a neki od njegovih najpopularnijih filmova su "Knute Rockne, All American" (1940), "Bedtime for Bonzo" (1951) i "Hellcats of the Navy" (1957).

I Reaganov prethodnik Richard Nixon okušao se kao glumac, i to nakon svojeg predsjedničkog mandata, a pojavio se u drami "The New Girl" (1960) i miniseriji "Romeo und Julia '70" (1969).

U glumačkim je vodama nakon predsjedničkog mandata zaplivao i Barack Obama i na njegovoj IMDB stranici stoji da se pojavio u TV serijama "Dog with a Blog" (2014) i "Vlogg Boiz" (2018).

Obamin nasljednik Donald Trump glumio je u čak 26 filmova i serija, a neke od najpamtljivijih uloga ostvario je u filmovima "Sam u kući 2"(1992), "Male bande" (1994) i "Zoolander" (2001) te kultnoj seriji "Seks i grad".

Ne propustite nove nastavke serije Dar Mar, saznajte uskoro kojim povodom Kolinda stiže u Dizmovo, koga će sve ondje susresti i koji će dar mar napraviti u malom mjestu prepunom zavrzlama i humorističnih obrata!