Khloe Kardashian odlučila je napraviti javljanje uživo na Instagramu i snimku da bi pokazala stvaran izgled svog tijela te da nije toliko toga fotošopirano na njezinim fotografijama.

Khloe Kardashian (36) objavila je snimku sebe u toplesu i napisala emotivnu objavu nakon što je internet preplavila njezina neuređena fotografija.

Kako piše Daily Mail, spornu fotografiju je okinula Khloeina baka Mary Jo tijekom uskršnjeg vikenda te je ona njezina vlasnica prema službenim dokumentima. PR tim trenutno pokušava maknuti fotografiju s interneta i tvrdi da je riječ o neautoriziranoj objavi, a strani mediji ističu da je za ovu grešku kriva asistentica reality zvijezde kojoj sad prijeti otkaz.

Fotografiju pogledajte ovdje.

Khloe je napravila snimanje uživo na Instagramu u sportskoj odjeći, a snimala se i samo u toplesu kako bi dokazala da sve njezine objave nisu fotošopirane. Kardashianka je jednom rukom snimala sebe u ogledalu dok je drugom prekrila grudi te je na sebi imala jedva vidljive gaćice boje kože.

Usto je objasnila podužim tekstom.

"Hej, ljudi ovo sam ja i moje nesređeno i nefiltrirano tijelo. Moja fotografija koja je objavljena ovog tjedna je lijepa. No kao netko tko se borio s izgledom svog tijela cijeli život, kada netko okine tvoju fotografiju koja nije laskava na lošem osvjetljenju ili ne pokazuje tvoje tijelo onakvim kakvo je nakon napornog vježbanja i onda je podijeljena sa svijetom, imaš svako pravo tražiti da se ne dijeli bez obzira tko si. Istina je da su pritisak, konstantni pritisak i očekivanje cijelog mog života da budem savršena previše za nositi se s time. 'Khloe je debela sestra. Khloe je ružna sestra. Njezin tata sigurno joj nije bio pravi tata jer izgleda toliko drukčije. Jedini način na koji je mogla izgubiti toliko kilograma je operacija'. Trebam li nastaviti dalje?", napisala je Khloe.

"No tko mari kako se ona osjeća jer je odrasla privilegiranim životom. Također je u reality showu pa je pristala na sve ovo. Naravno, ne tražim suosjećanje nego da me uvažite kao ljudsko biće. Nisam savršena, no obećavam vam da pokušavam živjeti svaki dan svog života što iskrenije i s empatijom i dobrotom. To ne znači da ne radim greške. Ali neću lagati. Gotovo je nepodnošljivo pokušavati dosegnuti nemoguće standarde koje je javnost postavila za mene. Više od desetljeća na fotografijama se mikroanalizira svaka mana i nesavršenost i ismijava me se zbog najmanjeg detalja i svakog dana me svijet podsjeća na nju", dodala je Kardashianka.

I kad pokušavam koristiti taj kriticizam kao motivaciju da sebe dovedem u najbolju formu svog života i pomoći drugima sa istim problemima, kažu mi da to nisam napravila kroz težak rad i da sam sigurno sve to platila. Ne možeš se baš naviknuti na osude i rečenice da si neatraktivna, no reći ću ako to čuješ dovoljno puta, onda počneš vjerovati u to. To je primjer kako mi je rečeno da se osjećam, da nisam dovoljno lijepa tako da sam ono što jesam. Volim dobar filter, dobro osvjetljenje i malo urediti fotografiju tu i tamo. Na isti način na koji se našminkam, uredim nokte i obujem štikle kako bih se prezentirala svijetu na način na koji želim da me vidi i to ću nastaviti činiti. Moje tijelo, moja fotografija i kako odabirem da ću izgledati i što želim podijeliti je moj izbor. Nije više na nikome da odlučuje ili prosuđuje što je prihvatljivo ili nije. Za one koji stalno osjećaju pritisak da nisu dovoljno savršeni, želim da znate da vas vidim i razumijem. Svaki dan mi obitelj i prijatelji, koji me vole, govore da sam lijepa, no znam da to moram sama vjetovati. Svi smo unikatni i savršeni na svoj način. Bilo koji način na koji netko bira da će biti viđen. Shvatila sad da ne možemo nastaviti živjeti svoj život pokušavajući se ugurati u savršeni kalup ili što god su drugi postavili za nas. Samo činite svoje i pobrinite se da vam je srce sretno", zaključila je Khloe.

Njezinu objavu na Instagramu je u tri sata lajkalo više od dva milijuna ljudi i mnogi su joj pružili podršku u komentarima. Među njima su bile i Khloeine sestre.

"Da! Ti lijepa, snažna, zdrava kraljice", napisala joj je Kendall Jenner. "Volim te, Khloe", komentirala je Kim Kardashian.

"Volim te puno", napisala je Kylie Jenner. Oglasila se i njena majka.

"Khloe, od svih osoba koje znam ti imaš najljepše srce i obožavam te i tako sam ponosna na tebe. Inspiracija si svima nama i cijenim i volim te svakog dana. Hvala što si naučila sve nas da budemo dobri i ne osuđujemo. Ti si unikat. Kakav si ti blagoslov. Ti si dar", napisala joj je Kris Jenner.