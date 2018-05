Khloe Kardashian prvo je dijete rodila u travnju, samo nekoliko dana nakon što su strani mediji objavili snimke na kojima ju otac njezinog djeteta vara. No, bez obzira na sve, čini se da je reality zvijezda svom partneru odlučila sve oprostiti

Prošlo je skoro mjesec dana otkako je Khloe Kardashian rodila djevojčicu True, a i otkako su u javnost procurile snimke na kojima ju njezin partner Tristan Thompson vara. No, ako je suditi prema fotografijama koje su subotu ujutro preplavile strane medije, zvijezda realityja ''Keeping Up With The Kardashian'' košarkašu je odlučila baš sve oprostiti, piše Daily Mail. Naime, paparazzi su Khloe i Tristana snimili u petak na druženju u restoranu TownHall u Clevelandu. Bili su dobro raspoloženi, smijali su se i šalili.

Izvor blizak paru kaže da je Khloe bez obzira na sve u Tristana i dalje ludo zaljubljena te da ne razumije zašto se cijeli svijet urotio protiv njega. Njih dvoje svojoj su vezi odlučili dati još jednu šansu, pa je Khloe dozvolila Tristanu da se nakon rođenja njihove kćeri vrati u njihov dom u Clevelandu.

''Khloe je usredotočena na to da održi svoju obitelj. Čini se da njoj i Tristanu zasad dobro ide te da nema govora o prekidu'', dodaje izvor.

Reality zvijezda na Instagramu je blokirala fanove koji su ružno pisali ili pišu o njezinom Tristanu. Khloe, naime, ne smatra da Tristan u cijeloj priči nije ništa kriv, ali zasad planira s njim ostati živjeti u Clevelandu, a vrijeme će onda pokazati što ih čeka u budućnosti.