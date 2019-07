Kelly McGillis komentirala je snimanje novog filma "Top Gun: Maverick" i razlog zbog kojeg se neće u njemu pojaviti.

Američku glumicu Kelly McGillis svi pamte po ulozi plavokose ljepotice Charlie iz kultnog filma "Top Gun" snimljenom prije 30 godina, a čiji bi novi nastavak trebali gledati 2020. godine.

Kelly je danas neprepoznatljiva i rijetko se pojavljuje u javnosti, no ovih je dana odlučila progovoriti o tome kako je Hollywood danas tretira i zašto se neće pojaviti s ostatkom glumačke ekipe u novom nastavku "Top Gun: Maverick".

U intervjuu za ET, danas 62-godišnja Kelly bila je neuobičajen otvorena kada su je pitali zašto je nisu pozvali da ponovno glumi s Tomom Cruiseom.

"Stara sama i debela, izgledam primjereno svojim godinama i o tome se zapravo radi u cijeloj priči. Ali radije se osjećam potpuno sigurno u svojoj koži i sa svojim godinama", izjavila je Kelly.

Prije tridesetak godina njezina besprijekorna linija, plave kovrče i duge noge osvojile su gledatelje diljem svijeta, a kemija između nje i Toma Cruisa kao i legendarna ljubavna scena uz taktove pjesme "Take My Breath Away" grupe Berlin, postali su kultni.

Kelly je od Toma starija pet godina, koji se za razliku od nje i dalje aktivno bavi glumom i čija se karijera vrtoglava uzdigla nakon franšize filmova "Mission: Impossible".

Ali slava je daleko iza Kelly, koja danas živi mirnim životom u Pennsylvaniji kamo se preselila 2002. godine. Unatoč tome što je imala uspješnu karijeru i snimila filmove "Witness" s Harrisonom Fordom i "The Accused" s Jodie Foster, odlučila je napustiti Hollywood i posvetiti se obitelji. Ipak, tvrdi kako je sretna što je njezinu ulogu preuzela Jennfer Connelly.

"Filmska karijera mi nije postala prioritet. Nije to bila neka velika odluka da napustim Hollywood, jednostavno su mi neke druge stvari postale važnije. Volim glumiti, volim svoj posao, kazalište ali ne znam. Veze i odnosi s drugim ljudima postali su mi puno važniji nego veza sa slavom", zaključila je Kelly.

Kelly se udavala dva puta, ima dvoje djece, a 2010. godine svijetu je obznanila da je lezbijka.