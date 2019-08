Katie Holmes prošetala je njujorškim ulicama u poprilično hrabrom i neuobičajenom izdanju, pokazavši grudnjak kojeg je tog dana odijenula.

Holivudska glumica Katie Holmes prošetala je njujorškim Manhattanom u jedva zakopčnom kardiganu ispod kojeg se jasno nazirao grudnjak, što nju očito nije previše smetalo dok su ona i 13-godišnja kći Suri ručale i nakon toga pokušavale dozvati taksi.

40-godišnja glumica činila se dobrog raspoloženja iako je nedavno prekinula dugogodišnju vezu s 51-godišnjim glumcem Jaimejem Foxxom. Zajedno su proveli 6 godina, a vezi je došao kraj početkom ove godine. Ovakva modna kombinacija sve je iznenadila, pošto smo Katie navikli vidjeti u nešto čednijim i zatvorenijim modnim kombinacijama.

"Više nisu funkcionirali, ova industrija zna biti vrlo teška što se ljubavnih veza tiče. Jaime misli da je Katie nevjerojatno ljudsko biće. Bili su jako, jako povezani i jedno drugom su donijeli puno radosti i smijeha", izjavio je izvor blizak glumcu za magazin People.

Glasine o njihovu prekidu počele su kružiti nakon što je Jamie snimljen s 21-godišnjom pjevačicom u usponu Selom Vave i to držeći se za ruke dok su izlazili iz jednog noćnog kluba u Los Angelesu. Nakon što su fotografije objavljene, glumac je inzistirao s tvrdnjama da je njegova veza s Vave isključivo profesionalna.

Unatoč tome što je otkriveno kako mlađahna pjevačica trenutno živi u Jamiejevu luksuznom stanu, on tvrdi da njezina životna situacija za njega nije uobičajena te da joj on nastoji pomoći. Pritom je izjavio da su i drugi umjetnici i umjetnice također živjeli kod njega, između ostalih Ed Sheeran i Nick Cannon dok su se tek probijali na putu prema slavi. Rekao je da sada to isto čini za Vave te da je znao kako će doći do takvih medijskih natpisa.

"Rekao sam joj da će biti tako. To su dvostruki standardi kada se radi o ženama i njihovom položaju", izjavio je Jamie.

Vave se također oglasila na društvenim mrežama i pokušala objasniti da joj Jaime samo pokušava pomoći s pjevačkom karijerom.