Jamie Foxx navodno je prekinuo s Katie Holmes, jer nije mogao ostati vjeran.

Ponovno se priča o prekidu glumačkog para Katie Holmes i Jamieja Foxxa.

Iako smo o tome slušali već nekoliko puta tijekom njihovih zajedničkih godina, ovoga puta moglo bi biti ozbiljno, jer 51-godišnji glumac prošlog je petka napustio jedan noćni klub u pratnji zanosne dame.

Foxx se u njezinom društvu zabavljao u Zapadnom Hollywoodu, a u 2 ujutro u njegovom su se automobilu odvezli u nepoznatom smjeru. Ona je pak plijenila pozornost kratkom haljinicom, no još uvijek se nije saznalo njezino ime.

Katie je posljednjih dana u New Yorkom s kćerkicom Suri, no nije izgledala kao da je pod stresom, iako se šuška kako je Jamie nju ostavio nakon dugogodišnje veze koju su morali skrivati zbog njezinog bivšeg supruga Toma Cruisea.

Naime, on joj je prijetio da ako bude imala drugog muškarca pet godina nakon razvoda, da će joj uzeti kćer.

Tom je već godinama najistaknutiji pripadnik kontroverzne Scijentološke crkve zbog koje je Katie navodno pobjegla od njega, iako glumica baš nikada nije komentirala takve napise. Tek nakon nekoliko godina ljubavi, Katie i Jamie priznali su da su par, no javnost je ostala zakinuta za sve ostale detalje.

Ostala je i zakinuta za detalje prekida, ako se on uopće dogodio, no ako nije, glumac bi mogao biti u problemima kada ove fotografije dođu do slavne glumice.

Glasine koje kruže tvrde kako Jamie nikako nije mogao ostati vjeran svojoj partnerici, pa je odlučio s njom prekinuti, što prema posljednjim fotografijama ima smisla.

Katie i James zajedno su bili od 2013. godine, a prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti imali su u svibnju ove godine na slavnoj Met Gali.