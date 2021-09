Kate Middleton i Emma Raducanu zaigrale su tenis u parovima na događaju kojim je obilježen uspjeh britanskih tenisača u nedavnim mečevima.

Vojvotkinja od Cambridgea Kate Middleton u petak je iznenadila sve kada se pojavila na teniskom terenu u centru Londona, gdje je s pobjednicom US Opena, Emmom Raducanu, odigrala meč u parovima. 39-godišnja Kate na terenu se pojavila u sportskoj kombinaciji, a na sebi je imala trenirku i minicu.

Kate i Emma su bile sjajno raspoložene te su se očito odlično zabavile ako je suditi po fotografijama koje su odmah obišle svijet.

18-godišnja tenisačica Emma Raducanu nedavno je od nepoznate djevojke postala prava senzacija kada je osvojila US Open, a pobijedila je svoju vršnjakinju, Kanađanku Leylah Fernandez, te tako postala prva tenisačica koja je iz kvalifikacija stigla do grand slam naslova i najmlađa nakon Ruskinje Marije Šarapove koja je 2004. osvojila Wimbledon sa 17 godina. Osim naslova i trofeja, pobjeda na US Openu donijela joj je i 2,5 milijuna eura.

S vojvotkinjom od Cambridgea ovoga je tjedna zaigrala tenis na događaju povodom proslave uspjeha britanskih tenisača na nedavnim mečevima. Prijenos meča bio je dostupan na nacionalnoj televiziji u Velikoj Britaniji.