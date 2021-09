Stručnjaci su otkrili što je Kate Middleton mislila o princu Williamu na dan njegove promocije - njezina javna izjava mnoge je iznenadila.

Čini se kako je vojvotkinja Kate Middleton bila velika obožavateljica svojeg supruga, princa Williama od davnih dana i prije nego što su se vjenčali, barem ako je suditi prema onome što su ovih dana otkrili čitači s usana.

Naime, radi se o danu kada je William diplomirao na Vojnoj akademiji Sandhurst 2006. godine i kada je zablistao u vojnoj uniformi na dodjeli diplome te očarao Kate koja se za njega udala četiri godine kasnije.

Godinama nakon toga profesionalni čitači s usana došli su do zanimljivog i pomalo neočekivanog otkrića kada je riječ o članu kraljevske obitelji.

"Sviđa mi se u uniformi, jako, jako je seksi", izjavila je Kate tada.

Novinarka Rebbeca English ispričala je za dokumentarni film Channela 5 "William and Kate: Too Good To Be True" kako je to bio trenutak kada je shvatila da je Kate njihova buduća kraljica.

"Sjećam se da smo je s velikim nestrpljenjem čekali i da nas je očarala kada se pojavila. Osoba pored mene rekla je da gledamo u našu buduću kraljicu", izjavila je Rebbeca.

No Kate i William su bili prekinuli tek započetu vezu i šokirali javnost, ali nasreću samo na nekoliko tjedana, nakon čega su se pomirili.

Tri godine kasnije William ju je zaprosio na putovanju u Africi, a vijest o zarukama objavili su u studenom 2010. godine. Vjenčali su se na velikoj ceremoniji godinu dana kasnije. Nedavno su proslavili desetu godišnjicu vjenčanja, a ovih bi se dana trebali vratiti svojim kraljevskim dužnostima nakon ljetnih praznika, koje su proveli s djecom.