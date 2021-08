Kate Middleton ispričala je tijekom posjeta Glasgowu da ima hobi koji joj se sviđa, no da joj ne polazi od ruke.

Kate Middleton (39) poznata je kao kreativna članica kraljevske obitelji i često fotografira svoju djecu za javnost te se bavi crtanjem, a sad je otkrila da ima još jedan hobi.

Naime, magazin Hello je izvijestio da je vojvotkinja od Cambridgea tijekom posjeta Glasgowu ispričala da se bavi štrikanjem, no da je loša u tome.

"Pokušala sam štrikati, no jako mi loše ide. Trebala bih tražiti savjete od nekog!", rekla je Kate. Tim hobijem se počela baviti 2013. kada je prvi put zatrudnjela i nosila najstarijeg sina, princa Georga.

Middleton je priznala da je pokušala napraviti džemper za sina, no sve je pošlo naopako. "Htjela sam mu štrikanjem izraditi jako poseban džemper, no došla sam do pola posla i sve je propalo. To je tako nevjerojatna vještina", istaknula je vojvotkinja.

Inače, Kate je prošle godine posjetila u Bradfordu umirovljenice koje se bave štrikanjem i divila se njihovom talentu. Poznato je i da se supruga princa Williama voli baviti vrtlarenjem i oduševila je svojim vještinama. Usto je u vrtu kada je sve dovršila fotografila svoje sinove Georgea i Louisa te kćer Charlotte koje su raznježile javnost.

Njezin muž, princ William je priznao da se divi svojoj supruzi, no da ne on sam ne zna ništa o vrtlarenju. "Kate odrađuje sve oko toga. Meni se to jako sviđa, no nemam pojma o tome", istaknuo je.