Katarina, Siniša i Vilibald Vuco pojavili su se na Splitskom festivalu gdje su otac i sin zajedno izveli pjesmu "Ludo srce".

Siniša Vuco i njegov sin Vilibald napravili su pravi show na ovogodišnjem Splitskom festivalu na kojem su zajedno nastupili izvevši pjesmu "Ludo srce".

Osim publike, podršku im je došla dati i Katarina Vuco, samozatajna starija kćer popularnog pjevača koju ne viđamo u javnosti, a koja je svojom ljepotom privukla veliku pažnju. Katarina je za festivalsku večer odjenula dugu zelenu haljinu i ružičasto-crvene sandale, a s bratom i ocem je nasmiješena pozirala fotografima.

Osim Vilibalda i Katarine, Vuco ima i kćer Brigitu koja je javnosti postala poznata nakon nastupa na Dori, sina Luku Marina, a Vilibaldovo sudjelovanje u jednoj epizodi showa "Ples sa zvijezdama" mnogima je ostalo u sjećanju.

Šuškalo se i da su on i Domenica Žuvela s kojom je plesao nešto više od prijatelja, međutim oni su to opovrgnuli i pjevačica je priznala da ima dečka, ali da to nije on.

"S Domenicom se intenzivno družim zadnjih par godina. Upoznali smo se u Splitu, preko zajedničkih prijatelja. Imamo sličnu energiju, volimo društvo, zabavu i zezanciju. Ona je stvarno divna osoba, jako je dobra i nježna, a opet pomalo divlja, što meni odgovara. Između nas nema ništa više od prijateljstva. Osim toga, prijatelj sam i s njezinim dečkom.", izjavio je Vilibald tada za Slobodnu Dalmaciju.

