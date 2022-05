Domenica Žuvela i Alan Walme ispali su iz showa "Ples sa zvijezdama", a Domenica je napokon otkrila i svoj ljubavni status!

Domenica Žuvela i Alan Walme ispali su iz showa "Ples sa zvijezdama" i to nakon što im se u emisiji pridružio i Vilibald Vuco, inače sin našeg poznatog pjevača Siniše Vuce koji je s njima otplesao jive.

Vilibald je Domenicin dobar prijatelj, ali Maju je ipak zanimalo postoji li između njih dvoje nešto više od prijateljstva jer joj je pjevačica na početku showa obećala otkriti ima li dečka ako dođe do desete emisije, ali ne i njegov identitet. A pošto se po kuloarima priča da između Domenice i Vilibalda postoji nešto više, Maja je to odlučila provjeriti.

"Ja sam žena od riječi pa ću reći imam dečka, ali nije on!", izjavila je Domenica.

Vilibald je nakon nastupa priznao kako je i sam sebe začudio koliko je brzo pristao na sudjelovanje u showu.

"Uvijek sam otvoren za ovakve stvari i uživam u tome, nisam nikad plesao, ali kada su ovako neke zabave volim neki korak nabacit. Koliko je to dobro ne znam, ali Alan me pripremio ovaj tjedan, imao je muku sa mnom i Domenicom", izjavio je Vilibald koji je na kraju dobio same Alanove pohvale, a na kraju je odlučio i zapjevati Majinu pjesmu "Čistu petica".

Kako je to izgledalo i zvučilo pogledajte u videu.

Maja Bajamić objavila seksi fotke s plaže, istaknula obline i pohvalila se da je otvorila sezonu kupanja! +28

Emotivna Maja Šuput zbog dirljivog trenutka nije mogla prestati plakati: ''Jedva čekam da odete'' +24