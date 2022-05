Vilibald Vuco prošli je tjedan u showu ''Ples sa zvijezdama'' zaplesao s Domenicom, a sad je progovorio o svom odnosu s njom.

U prošloj emisiji "Ples sa zvijezdama"ispali su Alan i Domenica, a pjevačica je za svog gosta plesača pozvala Vilibalda Vucu, sina popularnog pjevača Siniše Vuce.

Prije emisije pojavile su se glasine da joj je dečko možda baš Vilibald, no Domenica je u emisiji opovrgnula te glasine te priznala da dečka ima, ali da to nije Vilibald.

Vilibald je sada za Slobodnu Dalmaciju progovorio o svom odnosu s pjevačicom.

"S Domenicom se intenzivno družim zadnjih par godina. Upoznali smo se u Splitu, preko zajedničkih prijatelja. Imamo sličnu energiju, volimo društvo, zabavu i zezanciju. Ona je stvarno divna osoba, jako je dobra i nježna, a opet pomalo divlja, što meni odgovara. Između nas nema ništa više od prijateljstva. Osim toga, prijatelj sam i s njezinim dečkom.", izjavio je za Slobodnu Dalmaciju.

Zgodni i šarmantni Vilibald privukao je pažnju žena, a na njihovu veliku radost priznao je da je trenutno slobodan i otkrio kakve djevojke voli.

"Privlače me pametne i lijepe žene koje znaju što žele i imaju prave vrijednosti", rekao je.

Prisjetimo se, Vilibald je nakon nastupa priznao kako je i sam sebe začudio koliko je brzo pristao na sudjelovanje u showu.

"Uvijek sam otvoren za ovakve stvari i uživam u tome, nisam nikad plesao, ali kada su ovako neke zabave volim neki korak nabacit. Koliko je to dobro ne znam, ali Alan me pripremio ovaj tjedan, imao je muku sa mnom i Domenicom", izjavio je Vilibald koji je na kraju dobio same Alanove pohvale, a na kraju je odlučio i zapjevati Majinu pjesmu "Čistu petica".

Kim u bikiniju s tangama pokazala svu raskoš svojih oblina, iako mnogi tvrde da je u pitanju Photoshop +34

Gola žena upala među zvijezde, poruka koju je ispisala na tijelu objašnjava što je razlog ovog njezinog čina! +1