Kanye West rekao je da se pokušava razvesti od supruge Kim Kardashian i tvrdi da ga je varala s reperom Meekom Millom, te da su ona i njezina majka Kris Jenner bijeli supremacisti. Nakon svega Kim se odlučila javno oglasiti o cijeloj situaciji.

Reper Kanye West (43) danima ima bizarne ispade u objavama na Twitteru, a posljednji je onaj u kojem piše da se pokušao razvesti od supruge Kim Kardashian (39).

"Pokušavam se razvesti otkad se Kim susrela s Meekom u Warldolfu oko reforme zatvorskog sustava", objavio je Kanye na društvenoj mreži i začudio javnost. Naime, on je uvjeren da ga je supruga varala s njegovim kolegom Meekom Millom i zato se sastajala s njim u hotelu, a ne radi razgovara o zajedničkoj temi. Kim je godinama posvećena zatvorskoj reformi, a u vezi toga je 2018. godine imala čak i sastanak s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom.

Osim što je objavio vijest o razvodu, Kanye je ranije optužio suprugu i njezinu majku Kriss Jenner da su bijeli supremacisti. Uz to je svekrvu nazvao "Kris Jong-Un" referirajući se na sjevernokorejskog diktatora.

West je objavio i kako su ga supruga i njezina majka pokušale odvesti dvojici liječnika i hospitalizirati ga. Naime, one su se zabrinule jer je reper najavio da će se kandidirati za američkog predsjednika i već je održao skup u Charlestonu na kojem je nepovezano govorio i skakao s jedne na drugu temu. Progovorio je i o odnosu s Kim i o tome kako su odlučili da ne prekine trudnoću kada je nosila njihovu kćer North.

Javnost je nakon prve najave njegove predsjedničke kandidature pomislila da reper želi dobro izreklamirati novi album, no sada je zabrinuta zbog njegovih ispada. Neki kažu kako mu treba što prije stručna liječnička pomoć.

A to je svojom izjavom dodatno potvrdila i sama Kim, konačno se oglasivši o incidentu i to putem društvenih mreža.

"Kao što mnogi od vas znaju, Kanye ima bipolarni poremećaj. Svatko tko ima ili je imao takvu voljenu osobu u životu, zna koliko je to komplicirano i bolno za shvatiti. On je sjajna ali komplicirana osoba čije se riječi ponekad ne podudaraju s njegovim namjerama", napisala je Kim na profilu na Instagramu.

Dodala je kako ranije nije željela javno govoriti o toj temi i otkrivati koliko je njegovo mentalno zdravlje utjecalo na obitelj jer je štitila njihovu djecu i Kanyeovo pravo na privatnost kada je u pitanju njegovo zdravlje.

"Ali danas smatram da trebam komentirati to zbog stigme i zabluda o mentalnom zdravlju. Oni koji razumiju mentalne bolesti ili čak kompulzivno ponašanje znaju da je obitelj nemoćna, osim ako je član obitelji maloljetan. Ljudi koji nisu svjesni ovoga ili nisu imali s time iskustva ne razumiju da se pojedinac mora sam uključiti u proces dobivanja poomoći, bez obzira na to koliko se obitelj ili prijatelji trudili. On je sjajna ali komplicirana osoba koja je pod pritiskom kao umjetnik i afroamerikanac, osoba koja je doživjela bolan gubitak majke i mora se nositi s pritiskom zbog izolacije, što pogoršava njegovo stanje. Njemu bliske osobe poznaju njegovo srce i razumiju njegove riječi. Život s bipolarnim poremećajem ne umanjuje ili uništava njegove snove i kreativne ideje, bez obzira na to koliko veliki ili nedostižni bili. To je dio njegova genija i kao što smo svi bili svjedoci, mnogi njegovi snovi su se ostvarili. Ljubazno tražim da mediji i javnost suosjećaju s nama i pruže nam empatiju, što nam je potrebno da ovo prebrodimo", napisala je Kim.

Inače, Kanye i Kim su u braku od 2014. godine te imaju kćeri North (7) i Chicago (2) te sinove Sainta (4) i Psalma (1).