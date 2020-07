Obitelj Kardashian navodno je uvjerena kako Kanyeu Westu treba profesionalna pomoć, a posljednjim izjavama ostavio ih je sve u šoku.

Cijela obitelj Kardashian ostala je u šoku nakon što je njihov zet Kanye West izjavio da su on i supruga Kim planirali pobačaj dok je ona bila trudna s njihovom najstarijom kćeri North.

43-godišnji reper sve je ispričao na kaotičnom predizbornom govoru u Južnoj Karolini protekle nedjelje. Istaknuo je kako Kim nije pobacila jer su dobili "poruku od Boga".

Kanye je prije dva tjedna objavio da će se natjecati za predsjednika SAD-a, a čitava reality obitelj uznemirena je zbog njegovih izjava.

Izvori bliski Kardashianima tvrde kako su svi članovi slavne obitelji šokirani te su svjesni da on pati od bipolarnog poremećaja, te da mora pronaći profesionalnu pomoć. Zabrinuti su i njegovi prijatelji, koji smatraju da je reper postao smetnja u predizbornoj kampanji zbog svojih kontroverznih izjava.

West je već u govoru rekao kako je svjestan činjenice da njegove izjave neće naići na odobravanje obitelji, a istaknuo je da je sretan što ima North čak i ako ga Kim odluči ostaviti zbog svega.

Kim Kardashian svih je ovih godina branila svog supruga kad god bi imao slične ispade u javnosti, no nikada dosad nije iznio ovakve intimne detalje o njoj. Reper je oduvijek otvoren o bipolarnom poremećaju te se nikada nije sramio s obožavateljima podijeliti kroz što sve prolazi.

No nakon šokantnog ispada na skupu u Charlestonu Kanye se oglasio na Twitteru tvrdeći da ga je supruga Kim pokušala zaključati s liječnikom. Uz to njima bliski izvori tvrde da ona razmišlja o razvodu ako Kanye ne odustane od kampanje. Svi tweetovi i snimke koje je bio objavio na Twitteru, nestali su u roku sat vremena od objave.

"Kim je pokušala dovesti liječnika, da me zatvori s njim. Sada su me zvale Kim i Kris", bio je napisao u postu.

Objavio je i prepisku Krisine poruke u kojoj ga je pitala je li spreman razgovarati ili će i dalje izbjegavati njezine pozive.

"Ako me zatvore kao Mandelu svi ćete znati zašto se to dogodilo. Kris ne igraj se sa mnom, ne želim te blizu svoje djece, pokušat ćete me zatvoriti", napisao je reper.

U nekoliko drugih tweetova koje je također kasnije obrisao spomenuo je urednicu Voguea Annu Wintour i glumca Billa Cosbyja.

"Anna Wintour mi je uvijek pokazivala ljubav ali kada sam joj rekao za posao s GAP-om, pogledala me kao da sam lud. Onda me nazvala kasnije i ljubila mi gu**", napisao je Kanye.

"NBC je zatvorio Billa Cosbyja", još je jedan od Tweetova koji su kasnije obrisani, a svoj niz objava zaključio je najavom svog novog albuma.

Posljednjih mjeseci kruže glasine da je brak Kanyea i Kim u teškoj krizi te da su pred razvodom, no to su sve odbacili.