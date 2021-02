Dino Rađa je na Facebooku podijelio svoju anegdotu s Đorđem Balaševićem i Miloradom Bibićem Mosorom.

"Umrli su u dva dana razlike. Ima to neke simbolike. Evo jedne za***ancije vezane za njih dva", započeo je Rađa svoj status uz koji je podijelio fotografije na kojima pozira s Balaševićem i Mosorom, koji je preminuo 17. veljače 2012. godine.

"Mosor je Đoleta upoznao kad je bio u Novom Sadu, mislim u vojsci, ali nisan siguran. Svakako su bili dobri. Đoletov prvi koncert nakon rata 2004. u Splitu, a Mosor nervozan ka' pas, ne smije ići jer se boji kako će publika reagirati, a on emotivac, neko sr***e ne bi preživio. Usred koncerta zove on mene na mobitel i pita kakva je situacija. Kako meni malo treba, kažem mu odmah da je sve super osim što ga je jedan lik gađao bocom, ali da je to policija riješila za sekundu. Inače ovacije za Đoleta. Meni Mosor naravno ne vjeruje i odmah zove staroga Grašu. A ovaj sjedi do mene i odmah prihvati za***anciju i potvrdi moju priču. Poslije koncerta idemo svi skupa u Grašin restoran i sjedimo za stolom Đole i njegovi, Grašo, Viki i ja. Dolazi Mosor i pravo do Đoleta krene s izvinjavanjem. Ovaj ga blijedo pogleda i kaže o čemu to pričaš. Mosor odmah shvati da je za***an i da se tresao satima bez veze. Večer za pamćenje", prisjetio se bivši košarkaš.

"Sad bar imaju veselo društvo gore gdje se skupljaju dobri ljudi", zaključio je Rađa.

Statusom je izazvao brojne pozitivne reakcije i mnogi su mu zahvalili što je podijelio ovu priču, a skupio je i preko 3 tisuće lajkova.