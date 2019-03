Spisateljica Josipa Pavičić Berardini pleše s partnerom Damirom Horvatinčićem.

Večeras u 20.15 sati kreće plesni spektakl Nove TV "Ples sa zvijezdama".

U showu će svoje plesne sposobnosti pokazati 11 hrvatskih zvijezda u parovima s profesionalnim plesačima, a njihov napredak pratit ćemo iz emisije u emisiju pred malim ekranima.

Plesne cipelice obut će fitness trenerica Viktorija Đonlić Rađa, glumice Ecija Ojdanić i Ana Vučak Veljača, glumac Slavko Sobin, pjevač Damir Kedžo, stand up komičar Ivan Šarić, pjevačica Nives Celzijus, stilist Marko Grubnić, spisateljica Josipa Pavičić Berardini, influencerica Sonja Kovač i novinar Davor Garić.

S njima će zaplesati profesionalci Marko Mrkić, Mateo Cvenić, Gordan Vogleš, Marko Šapina, Damir Horvatinčić, Mario Ožbolt, Valetina Walme, Gabriela Pilić, Ela Vuković, Paula Jeričević i Helena Janjušević.

Spisateljica Josipa Pavičić Berardini pleše s partnerom Damirom Horvatinčićem, a priznala nam je kako su njezini najbliži fantastično reagirali na njezino sudjelovanje u showu.

"Rekli su mi wow, konačno ćeš si ostvariti želju. Moji sinovi su moji najveći navijači, a komentiraju i svaki video uradak s proba. Mama, nemoj ovako, mama nemoj onako, mama, ovo je dobro. Ovo je naporan, ali prekrasan projekt", na početku nam je otkrila Josipa, kao i to da nikada nije imala ljepše mišiće.

"Boli me rebro, sad mi se kašlje, imam žulj, ne mogu, tako počnu naše probe nakon zagrijavanja", otkriva Josipa, no Damir ističe kako je njegova partnerica super i disciplinirana. "Ubacit ću se u ulogu koliko god mogu. To na pozornici više neće biti Josipa, nego Josipa plesačica", najavljuje spektakl spisateljica.

"Ja imam neke određene granice i ne bih pristala na golotinju, iako kažu da sve ima svoju cijenu. Šalim se! Meni je normalno da su latino haljine otvorene, no to sigurni ne bih obukla u svom privatnom izlasku. No ovdje sam ja u ulozi plesačice i želim poštovati taj dio, ali sad da se razodijevam ili tako nešto, to ne", poručuje Josipa.

