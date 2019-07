Joshua Jackson najpoznatiji je po ulozi Paceyja Wittera u teen seriji "Dawson's Creek".

41-godišnjeg glumca proslavila je uloga u nekad popularnoj teen seriji "Dawson's Creek".

Njegovo ime je Joshua Jackson, a Kanađanin se nedavno ponovno aktivirao na malim ekranima u odličnoj Netflixovoj krimi-seriji "When They See Us" u ulozi odvjetnika Mickeyja Josepha koja je nastala prema istinitom događaju.

Joshuina karijera započela je 1991. godine, no svjetsku slavu stekao je 1998. godine ulogom Paceyja Wittera u seriji "Dawson's Creek" za kojom su u to vrijeme ludovali tinejdžeri diljem svijeta. Iako je nakon toga ostvario brojne filmske i televizijske uloge, svijet ga pamti upravo po ovoj.

Također, javnost ga pamti i po dugoj vezi s puno poznatijom glumicom Diane Kruger s kojom se počeo viđati 2006. godine, a par je zajedno proveo čak 10 godina bez ijednog skandala. Ipak, par nikada nije stao pred oltar, a glumica je u intervjuima često isticala kako im se nimalo ne žuri izmijeniti bračne zavjete. Ipak, prije Joshue, Diane se 2001. udala za francuskog redatelja Guillaumea Caneta, no rastala se već 2006. godine kada je i upoznala 2 godine mlađeg glumca.

Joshua i Diane rastali su se u vrlo prijateljskim odnosima, iako je ona svog sadašnjeg partnera s kojim ima dijete upoznala za vrijeme veze. Naime, plavokosa američko-njemačka glumica kolegu Normana Reedusa upoznala je još 2015. godine na setu filma "Sky", a par je prvi put viđen zajedno u srpnju 2016. godine. Ipak, nitko sa sigurnošću ne može tvrditi kada je među njima zaiskrilo.

Diane i Norman postali su roditelji u studenom 2018. godine, a glumica je s trbuščićem uhvaćena samo 3 mjeseca prije rođenja bebice. No, i Joshua je brzo nakon prekida viđan u društvu različitih žena. Jedna među njima je i glumica Jodie Turner-Smith s kojom je, čini se, obnovio vezu.

Naime, par je prvi put viđen zajedno krajem 2018. godine, no 11 godina stariji glumac početkom lipnja viđen je s drugom ženom. Par nikada nije priznao niti komentirao svoju vezu, pa nitko ne zna sa sigurnošću da li se radilo o privremenom prekidu ili nečem drugom, no njihovi nedavni zaljubljeni pogledi i zagrljaji tijekom šopinga namirnica govorili su dovoljno.

Par u izmjenjivanju nježnosti nisu spriječili ni paparazzi, a Joshua je oduvijek poznat po tome što ne voli pričati o svom ljubavnom životu. Za vrijeme snimanja serije "Dawson's Creek" ljubio je kolegicu Katie Holmes, no ljubav je potrajala samo dvije sezone.

Bivša supruga Toma Cruisea kasnije je otvoreno priznala kako je Joshua bio njezina prva ljubav. A hoće li mu Jodie biti posljednja, tek ćemo saznati.