Jole je zagrebačkim koncertom obilježio 20 godina karijere, a uz njega je kao uvijek bila supruga Ana.

Joško Čagalj Jole sinoć je proslavio 20 godina karijere u rasprodanoj zagrebačkoj Ciboni.

Od prve minute koncerta, Jolina nevjerojatna energija i najveći hitovi podignuli su publiku na noge, a na koncertu su bili i brojni njegovi prijatelji i suradnici - Aleksandra Dojčinović, Sandra Perković, Valent Sinković, Tomislav Madžar, Marija Borić, Dalibor Petko, Tonči i Ivan Huljić, Joško Jeličić, Lana Klingor, Neno Belan, Mate Bulić te mnogi drugi.

Jole (Foto: Bojan Zibar)

Ipak, najveća podrška jednom od omiljenih domaćih pjevača svakako je bila njegova prelijepa supruga Ana s kojom je u braku od 2006. godine i koja je jučer blistala kao uvijek istaknuvši svoje vitke noge.

Ana Čagalj (Foto: Bojan Zibar)

U kratkoj haljinici boje ciklame, bijelim čizmama na petu te s besprijekornim make up-om i frizurom, Ana je blistala od sreće i ponosa, a rado je i pozirala uz svog supruga. Par zajedno ima i tri kćerkice koje su sinoć također bile na koncertu.

Kako nam je sam otkrio u nedavnom intervjuu, nije nimalo ljubomoran na druge muškarce koji gledaju njegovu atraktivnu suprugu, dapače, svjestan je njezinog izgleda te jako ponosan na nju. "Ne bih živio jednu minutu u zajednici u kojoj ima ljubomore", kratko nam je komentirao, a raspričao se i o tome kako njegova supruga reagira na njegove brojne obožavateljice. "Ona zna da sam ja dosta aktivan i partijanerski tip, ali i da su mi ona i djeca na prvom mjestu. Da sjednem na motor pa odem na neki party, da me nema vikendima. No to je moj ventil."

Jole i Ana Čagalj (FOTO: Dusko Jaramaz/Pixsell)

Pohvalio nam se i kako Ana savršeno održava kućanstvo te se jednako tako brine o njihove tri kćerkice.