S Jolom smo popričali o velikom koncertu u Ciboni, supruzi Ani, ali i glazbenim počecima kojima je kumovala diva Doris Dragović.

Popularni splitski pjevač uskoro će proslaviti čak 20 godina karijere.

Riječ je, naravno, o popularnom Joli koji će 12. listopada održati veliki koncert u zagrebačkoj Ciboni kako bi obilježio taj veliki jubilej.

Upravo smo povodom ove važne obljetnice proveli ugodno prijepodne s jednim od naših omiljenih pjevača kako bismo saznali nešto više o samom koncertu, njegovim počecima, ali i supruzi Ani koja je već više od desetljeća uz njega u dobru i zlu.

Tako nam je odmah na početku otkrio kako je punjenje Arene ili neke slične dvorane za sada prevelik zalogaj, iako smo mi sigurni da bi ih ispunio do posljednjeg mjesta.

"Hvala vam na komplimentima i ja imam puno fanova, što jest jest, ali Arena je ogromna." "Sve mi je u ovih 20 godina išlo mic po mic pa neka za početak to bude Cibona koja je meni vizualno predivna i za jedan respektabilan broj ljudi. Puno mi je prisnija", otkrio je te naglasio kako bi Arena bila ostvarenje snova.

Treme nema pred koncert, no želi da njegovi obožavatelji budu potpuno zadovoljni. Na njemu nas očekuju veliki orkestar od 13-14 ljudi i velika produkcija na pragu svjetske, a ono o čemu jedino razmišlja jest da sve bude tehnički odrađeno kako treba te da se slučajno ne prehladi na taj dan.

Što se tiče svojih raspjevanih kolega i kolegica koje karijeru grade na skandalima, što on baš nikada nije radio, Jole ima vrlo jasan stav: "Nikada me nije bilo briga za takve stvari, a pogotovo me nije briga sad, svatko ima svoj put!" A on je svoj glazbeni put započeo u jednom kafiću u Stobreču. "Počeo sam kod jednog prijatelja u kafiću. Rekao mi je kako uvijek sviram na našim tulumima doma pa neka donesem dva mala zvučnika i miksetu pa da jedan petak zasviram kod njega u lokalu. U njega je stalo 50-60 ljudi. I u pola tog tuluma pita on mene što radim sljedeći petak, reko nemam pojma. Naravno, idući petak je već bilo duplo više ljudi", a onda su mu ponude počele pljuštati sa svih strana.

Do njega je zatim stigla i glazbena diva Doris Dragović koja ga je potaknula da od tih nastupa napravi nešto ozbiljnije. Jole je već tada znao s kim želi surađivati, a to su bila samo velika imena kao Tonči Huljić, a dvojicu glazbenih velikana domaće scene spojila je upravo Doris. Nekoliko dana kasnije nazvao ga je Tonči, no Jole je mislio kako se netko s njim šali, no već predvečer sjedili su na čaju, jer je taj dan u Splitu bilo jako hladno.

Neostvarenih želja kaže nema, a od budućih dueta volio bi snimiti onaj s Halidom Bešlićem s kojim ga veže i blisko prijateljstvo, a zatim i s Petrom Grašom i Nenom Belanom.

Iskoristili smo priliku i kako bi ga ispitali o privatnim stvarima kao npr. ide li mu ponekad na živce što ga ljudi u većini slučajeva danas svugdje prepoznaju pa ne može popiti ni kavu u miru.

"Pa ponekad da, pogotovo ako sam u intimnom društvu ili pričam s nekim", iskreno priznaje, no brzo nastavlja kako su takve stvari njegov blagoslov te se hvali kako s njegovih koncerata nitko ne odlazi bez autograma ili fotografije, ako je to htio. "Bilo bi žalosno da ljudi bježe od tebe. Lijepo je kad te vole, no je li ponekad naporno, naravno da nije. Žuri ti se, nisi se sredio nekad, no to su slatke brige."

Jole sa suprugom Anom već više od desetljeća ima skladnu vezu i brak, a par ima i tri djevojčice. I atraktivna Ana postala je svojevrsna medijska zvijezda koja se na nekim eventima pojavljuje bez supruga, no Joško otkriva kako ga to nimalo ne smeta, posebno ako se radi o promociji neke šminke. Ističe kako je nevjerojatno kako se ona brine za djecu i kuću, a njemu je podrška u baš svemu. "Vrlo je bitno da ti obitelj štima i da ti netko drži leđa", poručuje Jole.

Na naše pitanje je li ljubomoran na zgodnu suprugu koja je baš uvijek besprijekorno sređena, Jole se nasmijao i poručio: "Ne! Ne bih živio jednu minutu u takvoj zajednici! Dapače, ponosan sam na Anu!" No, je li supruga ljubomorna na njegove obožavateljice? "Ona zna da sam ja dosta aktivan i partijanerski tip, ali i da su mi ona i djeca na prvom mjestu. Da sjednem na motor pa odem na neki party, da me nema vikendima. No to je moj ventil kao što vi imate svoj", započeo je svoj odgovor na ovo pitanje simpatični Splićanin te nastavio.

"Ana se dobro nosi sa mojim obožavateljicama, a ako to nije tako, onda to dobro skriva od mene. Ja ne izazivam vraga, ali i ona zna da ja svakome dam ruku i da svaku curu poljubim te zagrlim kad se slikam. Srčan sam tip i mislim da joj to u početku nije bilo jasno i da joj je smetalo, ali sad se navikla." Srećom, u 20 godina nije imao problema sa zaluđenim obožavateljicama.

"Imam najbolje obožavateljice na svijetu i raznih generacija. Dobijem pokoji grudnjak ili medvjedića, ali nisam nikad imao neke psihopatske probleme", ispričao nam je kroz smijeh. Jole je s kolegicom Danijelom Martinović nedavno snimio i najavnu pjesmu za hit seriju Nove TV "Na granici", no kako ističe, ne stigne ju gledati koliko bi htio, jer ga u večernjim terminima uglavnom nema doma, jer vozi djecu po raznim aktivnostima. "Serija je odlična, napokon malo nekog humora, dobra priča, protagonisti i kamera. Ponosan sam na snimanje tog dueta", zaključio je.

A nakon podužeg intervjua, za pjevača smo imali i još nekoliko ne talo lakih blic pitanja, poput voli li više plavuše ili crnke, Rozgu ili Danijelu, Tončija ili Vjekoslavu, koncerte u klubovima ili vjenčanja, Zagreb ili Split.

Što nam je odgovorio, poslušajte u videu.