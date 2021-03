Riječ je o vili Johnnyja Deppa u četvrti Hollywood Hills u Los Angelesu koju je kupio 1995., a ima 10 kupaonica i osam spavaćih soba.

Johnny Depp (57) ove godine je doživio već drugu provalu u svoju vilu vrijednu 19 milijuna dolara, a muškarac, koji je prekršio zakon, učinio je dvije neobične stvari.

Kako piše TMZ, policija je stigla u glumčevu kuću u četvrti Hollywood Hills u Los Angelesu nakon što je njegovo osiguranje vidjelo da je netko provalio. Čovjek, koji je upao u vilu, tuširao se u jednoj od 10 kupaonica kada su došli policajci.

Morali su srušiti vrata kada je muškarac odbio otključati ih. TMZ je izvijestio da je provalnik osim tuširanja iskoristio i priliku da popije piće iz Deppovog ormarića. Navodno je riječ o beskućniku i završio je u pritvoru zbog krivičnog djela vandalizma zbog uništenih vrata.

TMZ piše da Johnny u trenutku provale nije bio u vili, a navodno je beskućnik viđen kako se šeta u blizini dvorišta pokraj bazena prije nego što je ušao u glumčev dom. Policiju je upozorio na to Deppov susjed.

Sve to se dogodilo dva mjeseca nakon što je nepoznata žena pokušala provaliti u Johnnyjevu kuću, no pobjegla je kada se oglasio alarm. No policajci su je sreli u susjedstvu i povezuju ju s još jednom provalom.

Vilu, u kojoj se dogodila druga provala, Depp je kupio 1995. za 1.8 milijuna dolara i ima osam spavaćih soba te se nalazi na imanju koje se prostire na četiri hektara.

Inače, Johnny se posljednjih mjeseci našao u problemima jer je početkom studenog prošle godine izgubio tužbu protiv tabloida The Sun i bivše žene Amber Heard. Zbog toga je bio prisiljen odustati od uloge u trećem dijelu filma "Čudesne zvijeri".

Produkcijska kuća Warner Bros. brzo je našla zamjenu Deppu i angažirala danskog glumca Madsa Mikkelsena poznatog po ulozi psihijatra u popularnoj seriji "Hannibal". Mads će utjeloviti zlog čarobnjaka Gellerta Grindelwalda umjesto kolege, a glasine o tome su kružile tjednima.

Johnny je izgubio tužbu protiv tabloida The Sun i Amber za klevetu. Naime, britanski je medij tvrdio da je on bio nasilan prema nekadašnjoj supruzi, a zbog toga je glumac digao tužbu i protiv Amber. Britanski sud je donio presudu u korist izdavača i Heard unatoč dokazima koje je Depp predočio da je manekenka bila nasilna prema njemu.

Glumac je priložio snimke na kojima se čuje da Amber govori da mrzi kada postane ljuta i nasilna i da je on kriv za to, no ni to mu nije pomoglo da pobijedi. Ipak, Johnnyjevi obožavatelji su se pobunili i sakupljeno je više od 1.4 milijuna potpisa u peticiji da se makne Heard iz filma "Aquaman 2". Ističu kako vjeruju Deppu, a ne njoj.