Peticija za izbacivanje Amber Heard iz nastavka filma "Aquaman" dosad ima 1,4 milijuna potpisa.

Čini se da se Amber Heard (34) neće još dugo naslađivati nad sudbinom svoga bivšeg muža Johnnyja Deppa (57) nakon što je izgubio tužbu protiv nje i tabloida The Sun.

Naime, Johnny je izbačen iz nastavka filma "Čudesne zvijeri" upravo zbog sudskog spora, a sada brojni građani traže da Amber maknu iz novog dijela akcijskog hita "Aquaman 2". Čak 1,4 milijuna ljudi je potpisalo peticiju i kako pišu strani mediji, riječ je o najviše prikupljenih potpisa ikada dosad.

Amber u filmu glumi Meru i očito ne namjerava odustati od te uloge, osim ako ju na to ne natjera produkcijska kuća Warner Bros. "Veoma sam uzbuđena i zahvalna za podršku. Ljudi zaista vole Aquamana i Meru i naravno da se vraćamo. Jedva čekam da snimimo novi nastavak", istaknula je glumica za američke medije.

Inače, Johnny je izgubio tužbu protiv tabloida The Sun i Amber za klevetu. Naime, britanski je medij tvrdio da je on bio nasilan prema nekadašnjoj supruzi, a zbog toga je digao tužbu i protiv Amber. Britanski sud u ponedjeljak je dobio presudu u korist izdavača i Heard unatoč dokazima koje je Depp predočio da je manekenka bila nasilna prema njemu.

Glumac je priložio snimke na kojima se čuje da Amber govori da mrzi kada postane ljuta i nasilna i da je on kriv za to, no ni to mu nije pomoglo da pobijedi.

Produkcijska kuća Warner Bros., koja stoji i iza filma "Aquaman", nakon toga je tražila Deppa da podnese ostavku i odustane od uloge Grindelwalda u nastavku filma "Čudesne zvijeri", čiji je prvi dio bio hit i zaradio 812 milijuna dolara, a glumac je pristao. Mnogi se pitaju hoće li sada maknuti i Amber kako ne bi utjecala na uspjeh novog filma.

Johnny se nakon svega obratio javnosti na društvenim mrežama.

"U svjetlu nedavnih događaja htio bih dati kratku izjavu. Prvo, htio bih zahvaliti svima koji su mi pružili podršku i odanost. Bio sam dirnut mnogim vašim porukama ljubavi i zabrinutosti, pogotovo posljednjih nekoliko dana. Na kraju želim reći ovo: nestvarna presuda suda u Velikoj Britaniji neće promijeniti moju borbu da kažem istinu i potvrđujem da se planiram žaliti. Moja odlučnost ostaje snažna i namjeravam dokazati da su optužbe protiv mene lažne. Moj život i karijera neće biti definirani ovim trenutkom u vremenu. Hvala na čitanju", napisao je Depp.