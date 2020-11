Johnny Depp je morao dati otkaz i odustati od uloge u nastavku filma "Fantastic Beasts".

Glumac Johnny Depp (57) izgubio je u ponedjeljak parnicu protiv tabloida The Sun i bivše supruge Amber Heard (34) što je rezultiralo njegovim otkazom.

Naime, Johnny je tužio tabloid zbog klevete jer su tvrdili da je bio nasilan prema nekadašnjoj supruzi, a radi toga je digao tužbu i protiv Amber. Britanski sud je u ponedjeljak dobio presudu u korist izdavača i Heard unatoč dokazima koje je Depp predočio da je manekenka bila nasilna prema njemu.

Glumac je priložio snimke na kojima se čuje da Amber govori da mrzi kada postane ljuta i nasilna i da je on kriv za to, no ni to mu nije pomoglo da pobijedi.

Cijela situacija je rezultirala time da su Deppa iz studija Warner Bros. tražili da podnese ostavku u Grindelwalda u nastavku filma "Fantastic Beasts" čiji se prvi dio bio hit i zaradio 812 milijuna dolara, a glumac je pristao. Johnny se obratio javnosti na društvenim mrežama.

"U svjetlu nedavnih događaja htio bih dati kratku izjavu. Prvo, htio bih zahvaliti svima koji su mi pružili podršku i odanost. Bio sam dirnut mnogim vašim porukama ljubavi i zabrinutosti, pogotovo posljednjih nekoliko dana. Na kraju želim reći ovo. Nestvarna presuda suda u Velikoj Britaniji neće promijeniti moju borbu da kažem istinu i potvrđujem da se planiram žaliti. Moja odlučnost ostaje snažna i namjeravam dokazati da su optužbe protiv mene lažne. Moj život i karijera neće biti definirani ovim trenutkom u vremenu. Hvala na čitanju", napisao je Depp.

Inače, glumca je ranije branila njegova bivša partnerica Vanessa Paradis s kojom ima kćer Lily-Rose i sina Jacka. "Znam da je Johnny dobar, pažljiv, velikodušan i nenasilan čovjek i otac. Na filmskim setovima kolege, redatelji i cijele produkcijske ekipe ga obožavaju jer je skroman i odnosi se s poštovanjem prema svima, a usto je jedan od najboljih glumaca koje smo imali priliku vidjeti", istaknula je Vanessa. Dodala je da ga zna samo kao dobru osobu, ali ne zna što se događalo između njega i Amber.

Johnnyja je hvalila i bivša djevojka Winona Ryder. "Naša veza je jedna od najznačanijih u mom životu. Razumijem da je važno da govorim iz svog iskustva jer očito nisam bila uz njega i Amber tijekom njihovog braka pa iz mog iskustva bila sam apsolutno šokirana i zbunjena kada sam čula te optužbe protiv njega", ispričala je.

Kaže da je mogućnost da je Johnny jako nasilna osoba nestvarna i daleko od onog čovjeka kakvog ona poznaje. "Uvijek sam se osjećala voljeno i sigurno uz njega", istaknula je.

Odvjetnik Mark Stephens je ispričao kako je nakon ovoga Deppu karijera gotova. "Ovo je uznemirujuće za njega. Sada je toksičan. Bit će poznat kao mlatitelj supruge, pijanac i drogeraš", istaknuo je.

Dodao je kako glumcu žalba na presudu neće proći.