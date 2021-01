Jennifer Lopez ovih dana ne prestaje pokazivati svoje savršeno tijelo kojem se dive milijuni njezinih obožavatelja i pita kako je moguće da tako dobro izgleda.

Pjevačica i glumica Jennifer Lopez ovih dana ne prestaje očaravati svojom pojavom gdje god da se pojavi, bilo da je dotjerana od glave do pete, u izdanju za teretanu, u badićima ili pak skroz gola.

Tijelu ove 51-godišnjakinje dive se apsolutno svi, a kako i ne bi kada izgleda bolje i od svojih upola mlađih kolegica. Pokazala je to i na nedavnom odmoru na otočju Turks i Caicos, pa čak i meditirajući u crvenom bikiniju na plaži. Obline i jasno definirani mišići njezin su zaštitni znak, a čini se da se Jennifer ne ustručava njime pohvaliti, a video koji je je objavila na Instagramu bi mogao ušutkati sve one koji tvrde da koristi previše fotošopa za uređivanje svojih fotografija.

Nakon što je novu godinu započela na egzotičnom otočju Jennifer se vratila u SAD sa svojim zaručnikom Alexom Rodriguezom s kojim je zaručena od 2019. godine i raspametila svoje obožavatelje dugo najavljivanim glazbenim spotom za pjesmu "In The Morning" u kojem se skinula do kraja. Spot traje tri minute, a Jennifer u njemu između ostalog vješto skriva svoja strateška mjesta, kako ipak ne bi previše toga pokazala milijunima obožavateljima.

Ovo nije prvi put da se Jennifer razgolitila, ali mnogi se pitaju je li stvarno moguće da tako dobro izgleda u svojim godinama. No iza svega toga stoji mnogo odricanja i svakodnevnog vježbanja, a ako se nađe tu i tamo koja sitna nepravilnost, nema fotošopa koji to ne može riješiti. No unatoč tome Jenniferin strogi režim izaziva divljenje, i to sasvim opravdano.