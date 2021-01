Jennifer Lopez pojavljuje se potpuno gola u svom novom spotu za pjesmu "In The Morning".

I kada pomislimo da nas pjevačica i glumica Jennifer Lopez ničime više ne može iznenaditi, ona nam pripremi nešto novo i cijeli svijet ostavi bez teksta. Tako je bilo i s novim glazbenim spotom u kojem se odlučila skinuti do kraja, otkrivajući mišićavo tijelo na kojem naporno radi u teretani i izaziva zavist i upola mlađih kolegica.

51-godišnja Jennifer tako se odlučila ponovno pojaviti kao od majke rođena s krilima anđela u spotu za svoju novu pjesmu "In The Morning", čime se pohvalila i na svom Instagramu. Spot traje tri minute, a Jennifer u njemu između ostalog vješto skriva svoja strateška mjesta, kako ipak ne bi previše toga pokazala milijunima obožavateljima.

"Oduzimaš dah", "Ti si anđeo, nisi stigla s ovog svijeta", "Hvala ti na ovom remek-djelu", "Ne mogu te prestati gledati", "Ovo je tvoje najbolje izdanje", "Kakva čarolija, ovo nije normalno!", Jesi li ti stvarna?", samo su neki od tisuće komentara koji joj pristižu.

Ovo nije prvi put da se Jennifer razgolitila, ali mnogi se pitaju je li stvarno moguće da tako dobro izgleda u svojim godinama. No iza svega toga stoji mnogo odricanja i svakodnevnog vježbanja, a ako se nađe tu i tamo koja sitna nepravilnost, nema fotošopa koji to ne može riješiti. No unatoč tome Jenniferin strogi režim izaziva divljenje, i to sasvim opravdano.

U tome joj pomažu osobni treneri David Kirsch i Tracy Anderson, prehrana koja uključuje dnevno unošenje 1400 kalorija, veganske detoksikacije, potpuno izbačen kofein, alkohol, izbjegavanje jakog sunca i konzumiranje velikih količina vode.

"Sto posto sam uvjerena da me vježbanje čini sretnom. Ples je oduvijek bio ogroman dio mog života, a odvajanje vremena za treninge dobro je za mene", izjavila je Jennifer prije nekoliko godina u intervjuu za US Weekly.