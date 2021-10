Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow i Matt LeBlanc na Instagramu su se oprostili od kolege iz serije "Prijatelji" Jamesa Michaela Tylera, koji je preminuo u dobi od 59 godina.

Glumac James Michael Tyler, koji se proslavio ulogom Gunthera u popularnoj humorističnoj seriji "Prijatelji", izgubio je bitku s rakom prostate i preminuo u dobio od 59 godina.

Vijest o njegovoj smrti shrvala je obožavatelje kultne serije, ali i njezine glavne zvijezde, koje su se od kolege oprostile na društvenim mrežama.

"'Prijatelji' ne bi bili isti bez tebe. Hvala ti što si nas nasmijavao u seriji i u životu. Nedostajat ćeš", napisala je na svojem Instagramu Jennifer Aniston uz isječak jedne njihove zajedničke scene iz serije i Jamesovu fotografiju.

"Zahvalna sam što sam te poznavala jednako koliko si ti bio zahvalan svaki dan na setu. Počivaj u miru", stoji u objavi Courteney Cox.

"James Michael Tyler, nedostajat ćeš nam. Hvala ti što si bio tu za sve nas", oprostila se od Jamesa Lisa Kudrow.

"Imali smo puno smiješnih trenutaka, kompa. Nedostajat ćeš mi. Počivaj u miru, prijatelju", napisao je na svojem Instagramu Matt LeBlanc.

Podsjetimo, kao voditelju kafića Central Perk u kojem se okupljala glavna šestorka iz serije, Gunther je gledatelje zabavljao svojim ironičnim komentarima i opsesijom s Rachel, a zaštitni znak bile su mu šarene košulje i kravate te kratka izblajhana kosa.

Na okupljanju "Prijatelja" koje je emitirano ovog svibnja, mnogi ga nisu prepoznali sa šiltericom na glavi, prosijedom bradom i kojim kilogramom viška, no njegovo pojavljivanje svejedno je oduševilo obožavatelje serije kojima je bilo posebno simpatično što je i ovaj put ostao po strani.

Malo nakon toga je i s obožavateljima podijelio svoju tešku dijagnozu koju je dobio 2018. godine.

"Dijagnosticiran mi je uznapredovali karcinom prostate koji se sada proširio na moje kosti", kazao je Tyler za NBC Today. "Pitanje je vremena kada će me bolest sustići", dodao je tada, a nedugo zatim je i prvi put fotografiran u invalidskim kolicima jer mu je agresivni karcinom paralizirao donji dio tijela pa više nije mogao hodati.

Inače, James je u "Prijateljima" bio angažiran kao statist, no ostao je glumiti u svih 10 sezona. Nakon glavne šestorke iz serije, Tyler se pojavio u najviše epizoda, točnije njih 56, a iako se u seriji prvi put pojavio već u drugoj epizodi, do 33. nije progovorio ni riječ.

Također se pojavljivao u hit serijama "Sabrina the Teenage Witch", "Scrubs", "Modern Music" i "Just Shoot Me!".